ABD’de Petrol İkilemi: İhracat Rekoru, İç Stok Alarmı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD enerji sektöründe açıklanan son veriler, petrol ihracatında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. Küresel talepteki artış ve fiyat avantajı, Amerikan üreticilerini dış pazarlara yönlendirirken, bu eğilim iç piyasadaki stratejik ve ticari stokların hızla erimesine yol açtı.

Enerji Enformasyon İdaresi’ne (EIA) yakın kaynaklar, rafinerilerdeki stok düşüşünün özellikle yaz aylarında artan yakıt tüketimiyle birlikte daha belirgin hale geldiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu tablo, iç piyasada fiyat oynaklığını artırabilecek bir risk unsuru oluşturuyor.

Sektör temsilcileri, ihracatın ABD enerji sektörüne önemli gelir sağladığını ancak iç arz güvenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bazı analistler, stok seviyelerindeki hızlı düşüşün devam etmesi halinde, ihracata yönelik geçici kısıtlamaların yeniden tartışmaya açılabileceğini ifade ediyor.

Ekonomistler ise ABD’nin küresel enerji piyasalarındaki rolünün güçlenmesinin, kısa vadede jeopolitik etki alanını genişlettiğini; ancak uzun vadede iç dengeyi koruyacak politikaların belirleyici olacağını dile getiriyor. Enerji piyasalarının önümüzdeki haftalarda hem küresel talep hem de ABD iç stok verilerine odaklanması bekleniyor.