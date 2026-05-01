Savaşın ardından şekillenen yeni denklem: Hürmüz'de insiyatif İran'a geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fars Körfezi'nin jeopolitik haritası, İran'a karşı 40 gün süren ABD-İsrail savaşının ardından köklü bir değişime sahne oldu. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, artık Washington'ın tehdit edebileceği, izleyebileceği veya kontrol edebileceği bir su yolu olmaktan çıkmış, İran'ın hukuki düzenleme, askeri kapasite ve kararlı siyasi iradesiyle şekillenen yeni bir yönetim anlayışının merkezine oturmuştur.

İran lideri Ayetullah Seyyid Mucteba Hamanei'in Fars Körfezi Günü'nde ilan ettiği kapsamlı stratejik vizyon, Tahran'ın bu hayati enerji koridoruyla ilişkisini "savunmacı tedbir" statüsünden "aktif ve hukuken kodifiye edilmiş yönetim" statüsüne taşımıştır. Bu, geçici bir taktik zafer ya da gelip geçici bir avantaj değil; bölgedeki güç dengelerini temelden değiştiren bir dönüşümdür.

Kırılgan İttifaklar ve İflas Eden Baskı Stratejileri

Trump yönetiminin yeniden başlattığı baskı kampanyasının ilk hamlesi, aslında stratejik bir iflasın itirafı niteliğindedir. Başkan Trump'ın "deniz haydutluğu" olarak nitelenebilecek ekonomik ablukayı tırmandırma ısrarı, defalarca test edilen ve her seferinde başarısızlığa uğrayan bir döngüyü canlandırmaktadır: ekonomik boğma, İran'da halk hoşnutsuzluğunu kışkırtma, Tahran'ı müzakere masasına çekme ve hiçbir karşılık vermeksizin stratejik tavizler koparma. Ancak bu kez durum farklıdır. Zira Washington'un daha önce başvurabildiği askerî seçenek, bu 40 günlük savaşla birlikte ciddi bir inandırıcılık kaybına uğramıştır. Pentagon'un caydırıcılığı, İran'ın sahadaki direnci karşısında boşluğa düşmüştür.

İran Halkının Olağanüstü Direnci ve Yeni Güç Dengesi

Trump'ın tüm baskı stratejisi, ekonomik zorlukların sonunda İran halkında yaygın huzursuzluk yaratacağı, liderliğe karşı bir isyan ve "rejim değişikliği" koşullarının oluşacağı varsayımı üzerine inşa edilmişti. Ancak İran halkı, olağanüstü bir sabır, liderlikle dayanışma ve silahlı kuvvetlere koşulsuz destek sergilemiştir. Bu durum, ABD'nin hoşnutsuzluk tohumları ekme yatırımını geçmiş dönemlere kıyasla çok daha zor hale getirmiştir. Belki de en belirleyici fark, ABD'nin artık Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik ve yönetim yetkisini pekiştirmiş, eli nispeten güçlü bir İran ile karşı karşıya olmasıdır. İran, artık sadece yaptırımlara maruz kalan bir ülke değil; bedel yükleyebilen, erişimi kontrol edebilen ve bölgesel ve küresel ölçekte angajman kurallarını yeniden şekillendirebilen bir "yaptırım uygulayan" ülke konumuna yükselmiştir.

ABD'nin Yeni Önceliği: "Boğazı Açmak"

ABD için stratejik öncelikler çarpıcı biçimde değişmiştir. Artık birincil hedef, İran'ın nükleer programını söküp atmak veya dış politikasını değiştirmeye zorlamak değil; çok daha acil ve doğrudan bir meseledir: Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak. Boğazın kapanması ya da İran'ın etkin yönetimi, Washington'un küresel prestij ve inandırıcılığına, özellikle de müttefikleri nezdinde temel bir darbe vurmuştur. ABD, müttefiklerinin tankerlerinin geçişini güvence altına almayı, nükleer dosyadan daha öncelikli hale getirmiştir. Yarasını sarma ve "süper güç" imajını kurtarma telaşı, uranyum zenginleştirme konusunda taviz koparmaktan daha baskın bir motivasyon haline gelmiştir. İran'ın ise bu konudaki tutumu değişmezdir: Boğaz üzerindeki egemenlik ve kontrol kararı geri döndürülemezdir.

PSYOP: Yeni Savaşın Adı

Düşman, konvansiyonel askeri ve ekonomik araçların başarısızlığının ardından en tehlikeli silahına, yani "çarpıtma, aldatma ve hile" silahına sarılmıştır. Bu silah, İran içindeki ajanlar ve medya megafonları aracılığıyla kamuoyunu etkilemeyi, Hürmüz Boğazı'nın stratejik değerini ekonomik ve askeri baskılar altında çökertmeyi hedeflemektedir. Bazı çevrelerde gözlemlenen, "taviz verilmesi" ve "nükleer yeteneklerin yanında Hürmüz kartının da ABD baskısını sona erdirmek için kullanılması" yönündeki koordineli çağrılar, düşmanın arzusuyla tamamen örtüşmektedir. Bu mantığa göre, eğer İran halkı boğazın bedele değmediğine, baskının dayanılmaz olduğuna ve direnişten ziyade uzlaşmanın tercih edilmesi gerektiğine ikna edilebilirse, düşman askeri saldırganlıkla başaramadığını psikolojik harp yoluyla elde edecektir. Savaş alanı artık Basra Körfezi'nin sularından İran halkının zihinlerine kaymıştır.