Ukrayna ve İsrail Arasında “Çalıntı Tahıl” Gerginliği: Büyükelçi Bakanlığa Çağrıldı

28 Nisan 2026 - 17:26
News ID: 1807501
Ukrayna, Rusya’nın işgal altındaki bölgelerden elde ettiği ve “çalıntı” olduğu öne sürülen tahılları taşıyan gemilerin İsrail’in Hayfa limanına yanaşmasına sert tepki göstererek İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kiev ve Tel Aviv hattında “tahıl ticareti” üzerinden diplomatik bir kriz patlak verdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarından çıkarıldığı iddia edilen tonlarca tahılı taşıyan kargo gemilerinin İsrail’in Hayfa limanına kabul edilmesini sert bir dille protesto etti.

Ukrayna makamları, söz konusu sevkiyatların yasa dışı olduğunu ve Rusya’nın “çalıntı tarım ürünleri” üzerinden gelir elde etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili olarak İsrail’in Kiev Büyükelçisi bakanlığa çağrılarak kendisine resmi bir nota iletildi. Ukrayna tarafı, İsrail’den gemilerin yüklerine dair detaylı inceleme yapmasını ve uluslararası hukuka aykırı bu sevkiyatların durdurulmasını talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın ulusal servetinin yağmalanması ve bu ürünlerin uluslararası pazarlara sunulması kabul edilemez. Ortaklarımızdan bu tür faaliyetlere karşı net bir duruş sergilemelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail tarafı ise liman faaliyetlerinin teknik prosedürler çerçevesinde yürüdüğünü belirtirken, Ukrayna’nın iddiaları ve büyükelçinin çağrılmasına ilişkin henüz kapsamlı bir resmi yanıt yayınlamadı. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana “çalıntı tahıl” meselesi, özellikle Orta Doğu ve Afrika’ya yönelik sevkiyatlarda sıkça uluslararası gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

