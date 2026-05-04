Macron’dan Hürmüz Kararı: Fransa “Özgürlük Operasyonu”na Mesafeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı’nda ABD tarafından başlatılmak istenen “Özgürlük Operasyonu”na ilişkin ülkesinin tutumunu netleştirdi. Elysee Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, operasyonun kapsamı, hukuki çerçevesi ve nihai hedefleri konusunda yeterli açıklık bulunmadığını, bu nedenle Fransa’nın doğrudan askeri katılım göstermeyeceğini açıkladı.

Macron, Fransa’nın bölgesel istikrar ve deniz ticaretinin güvenliği konusunda “sorumluluk sahibi bir aktör” olduğunu vurgulayarak, “Müttefiklerimizle dayanışma içindeyiz, ancak her askeri girişimin açık tanımlanmış hedeflere, net bir stratejiye ve uluslararası hukukla uyumlu bir zemine dayanması gerekir. Şu aşamada ‘Özgürlük Operasyonu’ bu kriterleri karşılamıyor,” dedi.

Paris’in, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin kontrol altına alınması için diplomatik kanalların güçlendirilmesine öncelik verdiğini belirten Macron, Fransa’nın kendi ulusal misyonları çerçevesinde, AB ile koordineli olarak farklı bir güvenlik ve gözetim modeli üzerinde çalıştığını ifade etti. Buna göre Fransa, bölgedeki ticari gemilerin güvenli geçişini takip edecek, istihbarat paylaşımına katkı sunacak ancak ABD komutası altında doğrudan operasyonel bir görevlendirmeye girmeyecek.

Fransız Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hürmüz’de atılacak her adımın, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sertleştirme riski taşıdığına dikkat çekiyor. Paris, özellikle İran ile yaşanabilecek olası deniz gerginliklerinin, diplomasi kanallarını kapatabilecek zincirleme reaksiyonlar doğurabileceği görüşünde.

Washington’dan gelen ilk tepkilerde, Fransa’nın kararının “egemen bir tercih” olduğu vurgulanırken, ABD’li yetkililer, “Özgürlük Operasyonu”na katılımın “isteğe bağlı koalisyon” mantığıyla ilerlediğini hatırlattı. Buna karşın bazı Amerikan yorumcular, Avrupa’nın önemli askeri güçlerinden biri olan Fransa’nın sahada yer almamasının girişimin siyasi ağırlığını zayıflatabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Avrupa’da ise Macron’un kararı, “temkinli özerklik” stratejisi kapsamında okunuyor. Paris’in, hem ABD ile stratejik bağlarını koparmadan, hem de kendi çıkar tanımı ve hukuki kaygılarını esas alarak Hürmüz dosyasında ayrı bir çizgi izlemeye kararlı olduğu mesajı ön plana çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde Fransa’nın, AB çerçevesinde önerdiği alternatif deniz güvenliği formüllerinin, Washington’ın planlarıyla nasıl örtüşeceği veya çatışacağı, Hürmüz Boğazı’ndaki denklemde belirleyici başlıklardan biri olacak gibi görünüyor.