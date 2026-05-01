Galibaf: Sınırlarımız uzun, ABD'nin olası kara ablukası mümkün değil

1 Mayıs 2026 - 10:19
News ID: 1808405
ran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin olası kara ablukası planının İran'ın sınırlarının uzunluğu nedeniyle başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Galibaf, X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı Galibaf, "Eğer biri New York'tan batı kıyısına, diğeri de Los Angeles'tan doğu kıyısına iki duvar inşa ederseniz toplam uzunluk 7 bin 755 kilometre olur. Bu da İran'ın toplam sınırlarından hala yaklaşık bin kilometre daha kısadır." ifadelerini kullandı.

Galibaf, böyle sınırlara sahip bir ülkeyi ablukaya almakta ABD'nin başarılı olamayacağını kaydetti.

