Londra’dan Hürmüz Alarmı: Deniz Ticaretine “Kritik Risk” Uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere’nin deniz ticareti güvenliğini izleyen resmi otoriteleri, Hürmüz Boğazı’nda giderek artan askeri faaliyetlerin uluslararası deniz trafiği için ciddi riskler oluşturduğunu açıkladı. Kurum tarafından yayımlanan son değerlendirmede, bölgedeki güvenlik tehdidinin “kritik seviyeye” ulaştığı belirtilirken, ticari gemilerin seyrüsefer planlarını güncellemeleri ve güvenlik protokollerini sıkılaştırmaları istendi.

Yetkililer, özellikle askeri gemilerin yoğunluğu, hava unsurlarının devriye faaliyetleri ve bölgedeki gerilim nedeniyle yanlış hesaplama veya kazara yaşanabilecek olayların risk oluşturduğuna dikkat çekti. Bu durumun, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda ticari faaliyetlerin güvenliğini doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

İngiliz makamları, bölgeden geçiş yapan ticari gemilere uluslararası deniz güvenliği kanallarıyla sürekli iletişimde kalmaları, belirlenen güvenlik koridorlarını takip etmeleri ve olağan dışı hareketlilik durumunda ilgili merkezlere hızlı bildirimde bulunmaları tavsiyesinde bulundu.

Denizcilik sektöründeki temsilciler ise artan gerilimin sigorta maliyetlerini yükseltebileceği ve bazı şirketlerin alternatif güzergâh arayışına girmesine yol açabileceği görüşünde. Uzmanlara göre Hürmüz’de yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji tedariki ve petrol piyasaları üzerinde kısa sürede hissedilebilecek etkiler yaratabilir.

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, uluslararası deniz güvenliği kurumları ve donanmalar arasında koordinasyonun artırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.