Tokyo–Canberra Enerji ve Savunma Hattını Güçlendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, küresel petrol arzında yaşanan daralma ve fiyatlardaki oynaklığın Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu. Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Takaichi, enerji tedarik zincirlerinin kırılgan hale geldiğini ve bu durumun özellikle ithalata bağımlı ülkeler için risk oluşturduğunu söyledi.

Başbakan, bu çerçevede Avustralya ile enerji ve güvenlik alanlarında stratejik iş birliğinin derinleştirileceğini açıkladı. Tarafların sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki, kritik minerallerin güvenli akışı ve yenilenebilir enerji yatırımları konusunda yeni anlaşmalar üzerinde çalıştığı bildirildi.

Savunma alanında ise iki ülkenin ortak tatbikat sayısını artırması ve deniz güvenliği koordinasyonunu güçlendirmesi planlanıyor. Japon yetkililer, deniz yollarının güvenliğinin enerji arzı açısından hayati önemde olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, Tokyo–Canberra hattındaki yakınlaşmanın yalnızca enerji krizine karşı bir önlem olmadığını, aynı zamanda bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde stratejik bir konumlanma anlamı taşıdığını ifade ediyor. Bölgedeki gelişmelerin, önümüzdeki aylarda Asya-Pasifik’teki diplomatik ve ekonomik dengeleri daha da belirginleştirmesi bekleniyor.