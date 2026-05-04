BAE’den ABD ile Döviz Takası Hamlesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri’nin, küresel finansal dalgalanmalara karşı ekonomik güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile döviz takas hattı kurulmasına yönelik temaslar yürüttüğü öğrenildi. Konuya yakın kaynaklar, Abu Dabi yönetiminin özellikle dolar likiditesine hızlı erişim sağlayacak bir mekanizma oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor.

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası’nın bazı müttefik ülkelerle kurduğu döviz takas hatlarının finansal kriz dönemlerinde piyasaları istikrara kavuşturma açısından önemli rol oynadığını ifade ediyor. Bu tür düzenlemeler sayesinde merkez bankaları, kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılayarak para piyasalarındaki ani dalgalanmaların önüne geçebiliyor.

BAE tarafının, Washington ile ticari ilişkilerini daha da derinleştirmek ve küresel finans sistemindeki konumunu güçlendirmek amacıyla bu mekanizmaya dahil olmayı stratejik bir adım olarak gördüğü değerlendiriliyor. Uzmanlar, böyle bir anlaşmanın Körfez bölgesinde dolar temelli ticaret akışını kolaylaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve olası bir anlaşmanın kapsamı ile koşullarının önümüzdeki aylarda netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Analistler, gelişmenin hem Körfez ekonomileri hem de küresel finans piyasaları açısından yakından izleneceğini belirtiyor.