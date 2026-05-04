Hürmüz’de Yeni Güvenlik Uyarısı: “Protokole Uymayana Müdahale Edilecek”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin yeni güvenlik düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Muhibbi, bölgede artan gerilimler ve güvenlik riskleri nedeniyle ticari gemiler için belirlenen kuralların titizlikle uygulanacağını söyledi.

Muhibbi, “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan tüm ticari unsurların ön bildirim, rota koordinasyonu ve tanımlama prosedürlerine uyması zorunludur. Kuralları ihlal eden unsurlar, uluslararası deniz güvenliği çerçevesinde güç kullanılarak durdurulacaktır,” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, uygulamanın özellikle kimliği belirsiz, sinyal kapatan ya da rota dışı hareket eden gemilere yönelik olduğunu belirtiyor. Son dönemde bölgede yaşanan çeşitli güvenlik olaylarının, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılmasına yol açtığı kaydedildi.

Denizcilik uzmanları ise Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji taşımacılığı açısından stratejik önemine dikkat çekerek, güvenlik uygulamalarındaki değişikliklerin petrol ve doğal gaz sevkiyatlarını yakından etkileyebileceğini ifade ediyor.

Bölgedeki gelişmelerin, uluslararası deniz ticareti ve enerji piyasaları üzerinde kısa vadede dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.