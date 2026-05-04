Gazze’de Çocuklar Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Şeridi’nde sağlık yetkilileri, bölgede giderek ağırlaşan gıda krizi nedeniyle çocuklarda yetersiz beslenme vakalarının belirgin biçimde arttığını duyurdu. Uzmanlar, mevcut koşulların devam etmesi halinde çocukların büyüme geriliği, bağışıklık sistemi zayıflığı ve hayati risk taşıyan hastalıklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki sağlık merkezlerinde görev yapan doktorlar, son aylarda özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklarda akut yetersiz beslenme belirtilerinin daha sık görülmeye başladığını belirtiyor. Gıda erişiminin sınırlı olması ve temel besin maddelerinin pahalı hale gelmesi, ailelerin çocuklarına yeterli ve dengeli beslenme sağlamasını zorlaştırıyor.

İnsani yardım kuruluşları da Gazze’deki gıda koşullarının hızla kötüleştiğine dikkat çekerek, acil yardım çağrısında bulunuyor. Yardım kuruluşlarına göre, bölgede hem gıda tedariki hem de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından ciddi bir baskı oluşmuş durumda.

Uzmanlar, krizin yalnızca kısa vadeli bir gıda sorunu olmadığını, aynı zamanda Gazze’de büyüyen bir neslin sağlığını ve gelişimini doğrudan etkileyebilecek uzun vadeli bir insani mesele haline geldiğini vurguluyor.