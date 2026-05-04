İran-ABD savaşının iç cepheye yansıması: Savaş destekçileri koltuğunu kaybedebilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington ve Tel Aviv yönetiminin, Şubat sonunda başlattıkları topyekün saldırının altmışıncı gününe girilirken, savaşın gidişatı konusunda giderek daha kötümser bir tablo ile karşı karşıya oldukları anlaşılıyor. Saldırgan ittifakın dağılma sinyalleri verdiği bir ortamda, stratejik derinliğini koruyan İran, beklenenin aksine çöküş yaşamadı; aksine bölgedeki ağırlığını artırarak masadaki kozlarını güçlendirdi.

Saldırgan ittifak içinde en dikkat çekici çatlak, Hürmüz Boğazı üzerinde yaşanıyor. İran’ın boğazın yönetimine ilişkin net tavrı, küresel enerji piyasalarında belirsizlik yaratırken, Washington’u yeni bir denklemle baş başa bıraktı. Tahran’ın elinde bulundurduğu bu stratejik koz, ABD’nin savaşı kabul edilebilir maliyetlerle sürdürme ihtimalini neredeyse ortadan kaldırmış durumda. Bu realite karşısında Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin önünde artık sadece iki seçenek olduğunu açıkça ifade ediyor: “imkânsız bir askerî operasyon” ya da “kötü bir anlaşma”.

Uzmanlara göre ABD’nin ezeli müttefiki olarak bilinen bazı Körfez ülkeleri bile ittifakın bu gidişatını sorgulamaya başlamış durumda. Saldırının başında Washington’a destek veren taraflar, sürecin ilerleyen aşamalarında büyük ölçüde saf dışı bırakıldıklarını görünce rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Bu rahatsızlığın temelinde, Tel Aviv’in her zaman öncelikli ortak olarak görüldüğü ancak diğer aktörlerin çıkarlarının göz ardı edildiği bir ittifak anlayışının yattığı belirtiliyor. Bu durum, ABD’nin uzun yıllardır inşa ettiği bölgesel güvenlik mimarisinde geri dönüşü zor yaralar açtı.

Washington yönetiminin İsrail yanlısı söylemlerine içeriden de önemli eleştiriler yükseliyor. CNN’in bir anketine göre, Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı, 2023’te yüzde 68 iken bugün yüzde 52’ye geriledi. Başkan Trump’a yakınlığıyla bilenen Marjorie Taylor Greene gibi isimlerin İsrail’e yönelik eleştirileri ve “soykırım” ifadesini kullanmaktan çekinmemeleri, MAGA tabanı içinde İsrail’e verilen desteğin sorgulandığının bir işareti olarak yorumlandı. Yaşanan bu ayrışma, savaşın Tel Aviv için bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor.

Saldırı, İran iç cephesinde beklenen çözülmeyi yaratmadığı gibi, tam tersine ulusal birliği pekiştiren bir işlev gördü. Bu zemin, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin de İran’a yönelik desteğini daha görünür kılmasını sağladı. Rusya, Çin ve İran donanmalarının ortak tatbikatlarının yanı sıra, Pekin’in Tahran’a sağladığı uydu istihbaratının, savaşın seyrinde etkili olduğu ileri sürülüyor. Bu yapı, Batı hegemonyasına alternatif çok kutuplu bir dünya düzeni arayışının somut bir tezahürü olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Arabistanlı Lord Palmerston’un meşhur sözü yeniden hatırlanıyor: “Değişmeyen dostluklar ya da düşmanlıklar değil, menfaatlerdir.”