67 gündür süren Hürmüz kilidi: Çok kutuplu düzenin simgesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde fiili kontrolü sağlamasının üzerinden 67 gün geçti. Bu süre zarfında, yalnızca Tahran’ın izni verdiği sınırlı sayıdaki tankerin geçiş yapabildiği boğaz, sadece küresel enerji piyasalarını değil, dünya güç dengelerinin temel dinamiklerini de kökünden sarstı. Artık konuşulan şey, bir “güvenlik riski” değil; enerji arzında yaşanan fiili bir tıkanıklık ve bunun yarattığı derin jeopolitik deprem.

67 gün içinde ham petrol, türev ürün ve hatta non-petrol yüklerinin akışındaki bozulma, küresel ekonominin tüm temel göstergelerine hızla yansıdı. Savaş sigortası primleri yılların en yüksek seviyesine fırlarken, navlun ücretlerindeki sıçrayış ve tankerlerin denizde bekleme kuyrukları oluşturması, krizin sadece görünen yüzü. Asıl etki, küresel enflasyon, tedarik zincirlerinde yaşanan şok ve büyük güçlerin stratejik hesaplarını kökten gözden geçirmek zorunda kalması olarak karşımıza çıkıyor.

Bu abluka durumu, açık ve net bir mesaj verdi: Hürmüz’ün kontrolü, dünya enerji düzeninin kontrolüdür. Tahran artık sadece silahla değil, jeopolitik konumunun sağladığı eşsiz avantajla kullanabileceği bir kozu elinde tutuyor. Boğazdan geçen her tanker, fiilen Tahran’da alınan kararlara tabi. Bu realite, savaşın niteliğini bir askerî çatışmadan “tam kapsamlı bir ekonomik-jeopolitik mücadeleye” dönüştürmüş durumda.

ABD için bu durum, doğrudan bir kaynak erozyonu anlamına geliyor. Washington, bölgedeki donanma varlığını kesintisiz sürdürmek, alternatif tedarik hatlarını yönetmek ve enerji şokunun iç ekonomide yarattığı maliyetleri baskılamak zorunda kalıyor. Geçmiş onyıllardaki Ortadoğu krizlerinin ardından yeniden ortaya çıkan bu maliyetler, ABD ekonomisi üzerinde daraltıcı etkiler yaratıyor. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin ve savaş yanlısı retoriğin, ABD’yi bu stratejik çıkmaza sürüklediği yönündeki eleştiriler, ülke içinde giderek güçleniyor. Nitekim bazı Cumhuriyetçi çevrelerde bile “sonsuz savaşlar” ve “Ortadoğu bataklığı” uyarıları yeniden yankılanırken, kamuoyu yoklamaları seçmenin İsrail’in eylemlerine verdiği desteğin gözle görülür biçimde azaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, ablukanın uzaması halinde ABD endüstrisinin rekabet gücüne yönelik tedarik baskısı ve enflasyon baskısı daha da ağırlaşacak.

Buna karşılık Çin, tam da bu krizin gölgesinde stratejik konumunu hızla güçlendiriyor. Doğu Asya’nın Basra petrolüne olan hayati bağımlılığı, Pekin’i krizi yönetmede pragmatik bir yaklaşıma itti. Bölge üreticileriyle yapılan uzun vadeli enerji anlaşmaları, kara koridorlarının geliştirilmesi, ulaştırma projelerine katılım ve ticaretin bir kısmını yeni güzergahlara yönlendirme gibi araçlarla Çin, Ortadoğu’nun yeni ekonomik etkileşim ekseni haline geliyor. Hürmüz’deki kontrol, bölgenin Çin’e olan bağımlılığını artırırken, Pekin’in Washington karşısındaki pazarlık gücünü de gözle görülür biçimde yükseltiyor.

Yıllardır enerji güvenliğini ABD’nin askerî şemsiyesine bağlamış olan Basra Körfezi ülkeleri ise, şimdi bu modelin ne denli işlevsiz olduğuna dair en net delille yüzleşiyorlar. 67 günlük abluka boyunca anlamlı bir açılım sağlanamamış olması, bu ülkeleri fiilen güvenlikte çeşitlendirmeye, Doğu’ya daha fazla yönelmeye, Çin ile ilişkileri güçlendirmeye ve hatta İran’a yönelik politikalarını yeniden gözden geçirmeye itiyor. Körfez’deki bu hayal kırıklığı, ABD’nin bölgedeki geleneksel hegemonyasının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler, İran’ın bu savaşının sadece bölgesel bir kriz olmadığını; dünyanın çok kutuplu düzene evrilmesindeki dönüm noktalarından birini teşkil ettiğini gösteriyor. Eğer Hürmüz yönetilen bir abluka durumunda kalmaya devam ederse, küresel enerji ticaretinin yapısı, sermaye akış rotaları, ekonomik güç dengesi ve hatta stratejik ittifaklar köklü biçimde değişecek. Dünyanın şahit olduğu şey, bir deniz yolunun geçici olarak kapanması değil; bir boğaz üzerinden gücün yeniden tanımlanmasıdır.