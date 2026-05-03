İran’dan ABD’ye 14 maddelik teklif

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, ABD’nin Pakistan arabuluculuğunda masaya getirdiği 9 maddelik teklife 14 maddelik kapsamlı bir karşı metinle yanıt verdi. Tasnim ve Fars ajanslarının aktardığına göre Tahran, Washington’un iki aylık ateşkes önerisini geri çevirerek tüm konuların 30 gün içinde karara bağlanmasını talep etti ve geçici bir ateşkes yerine doğrudan “savaşın bitirilmesine” odaklanılması gerektiğini vurguladı. İran’ın yanıtı, 30 Nisan akşamı arabulucu ülke Pakistan’a iletilirken, Tahran yönetiminin resmi Washington’dan yanıt beklediği bildirildi.

14 maddelik teklifin içeriği, emperyalist güçlerin bölgedeki varlığına ve saldırganlığına doğrudan bir meydan okuma niteliği taşıyor. Metinde öne çıkan başlıklar arasında ABD ordusunun İran çevresinden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi, birinci ve ikinci kademe yaptırımların kaldırılması ve Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi yer alıyor. Teklif ayrıca Hürmüz Boğazı için yeni bir güvenlik ve seyrüsefer mekanizması kurulmasını öneriyor. Bu maddeler, ABD’nin yıllardır sürdürdüğü tek taraflı baskı ve yaptırım politikalarının bir terk edilmesi anlamına gelirken, Tahran’ın elindeki en büyük koz olarak yorumlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teklifi “yakında inceleyeceğini” belirtmekle birlikte, İran’ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini söyleyerek teklifin kabul edilmesini “hayal bile edemediğini” ifade etti. Trump basına yaptığı açıklamada, “Onları sonsuza kadar bitirecek miyiz yoksa anlaşacak mıyız? Onları yok etmemeyi tercih ederim” şeklinde konuştu. Bu sözler, Trump’ın geleneksel diplomasiyi reddederek savaşı bir pazarlık aracı olarak kullanma eğiliminin bir yansıması olarak okunuyor.

Öte yandan Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ABD deniz ablukası için kullandığı “Biz bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz” sözleri büyük tepki çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu açıklamayı “uluslararası hukukun açık bir ihlali” olarak nitelendirirken, birçok uluslararası hukukçu ABD’nin bu eylemlerinin deniz haydutluğu tanımına tamamen uyduğu görüşünü dile getiriyor. Nitekim daha önce ABD güçleri, Majestic X ve Tifani isimli İran petrol tankerlerine el koyarak bu hamleyi “açık denizde silahlı soygun” olarak nitelendirilmesine neden olmuştu.

Uluslararası gözlemcilere göre, İran’ın bu kapsamlı karşı teklifi aslında ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını ve yaptırım rejimini hedef alan bir “çıkış stratejisi” niteliği taşıyor. Council on Foreign Relations (CFR) gibi düşünce kuruluşlarının analizlerine göre, İran’ın teklifinde nükleer programının daha sonraki bir aşamaya bırakılması, Tahran’ın elindeki en büyük pazarlık kozunu kullanmadığını ancak buna karşılık ABD’nin bölgeden fiilen çekilmesini talep ettiğini gösteriyor. Bu durum, Trump’ın “maksimum baskı” politikasının iflasını ve ABD’nin artık askeri güçle Tahran’a istediğini kabul ettiremeyeceğini ortaya koyuyor.

Bölgesel bağlamda ise İran’ın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi şartı, İsrail’in kuzey sınırında Hizbullah ile süregelen çatışmaları da sonlandırmayı hedefliyor. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, sadece kuzey cephesinde yaralı sayısı 673’e ulaşırken, Tel Aviv yönetiminin bu şartı kabul etmesi pek olası görünmüyor. Ancak ABD’nin İsrail’e koşulsuz desteği olmadan Tel Aviv’in bu talebi reddetmesi de siyasi açıdan riskli. Bu da daha geniş bir pazarlığın parçası olarak yorumlanıyor.