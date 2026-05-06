Trump’ın “beyaz bayrak” çağrısı, hezimeti örtbas girişimi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik yüzyıllık emperyalist stratejisinin en yeni perdesi yaşanıyor. Hürmüz Boğazı’nda kırılgan ateşkesin sona ermesiyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik “beyaz teslim bayrağını çekme” çağrısını yineledi. Ancak uluslararası hukuk ve askeri uzmanlar, bu çağrının perde arkasında Washington’un bölgede elde edemediği askeri zaferi söylemsel bir üstünlüğe dönüştürme çabasından başka bir şey olmadığını belirtiyor. Trump’ın Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada “Üç hafta daha savaş uzayabilir” sözleri, aslında Pentagon’un beklenen yıldırım savaşını kazanamadığını ve hedeflerine ulaşamadığını dolaylı olarak itiraf etmesi anlamına geliyor.

Mağlubiyetin propagandayla örtbas edilmesi: “Küçük tekneler” safsatası

Trump, İran’a ait olduğunu iddia ettiği sekiz sürat teknesinin imha edildiğini öne sürdü ve “Üzerlerindeki silahlar oyuncak sayılır, savaş gemilerimizin zırhlı gövdesinden seker” ifadeleriyle Tahran’ın askeri kapasitesini küçümsemeye çalıştı. Oysa askeri analizler, ABD donanmasının bölgede beklenen hızlı zaferi elde edemediği gibi, Hürmüz’deki asimetrik savaş taktikleri karşısında stratejik bir çıkmaza girdiğini gösteriyor. Trump’ın “oyuncak” diye nitelendirdiği hızlı saldırı teknelerinin, geçmişte ABD savaş gemilerine karşı uyguladığı sürü taktikleri, Pentagon’un resmi raporlarında dahi “ciddi bir tehdit” olarak tanımlanmıştı. Başkanın bu söylemi, sahadaki askeri yetersizliği örtbas etmeye yönelik tipik bir propaganda manevrası olarak değerlendiriliyor.

“İnsan öldürmek istemiyorum” derken ekonomik katliamı meşrulaştırmak

Trump’ın “Akıllıca olanı yapmalılar, gidip insanları öldürmek istemiyorum” sözü, ABD’nin İran halkına yönelttiği en büyük suç olan ekonomik katliam politikasını gizlemeye yetmiyor. Birleşmiş Milletler özel raportörleri, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarının İran’da kanser hastalarının ilaca erişimini engellediğini ve çocuk ölümlerinde ciddi artışlara yol açtığını belgelerle ortaya koydu. Trump’ın “ekonomileri çöküyor, umarım çöker zira kazanmak istiyorum” sözü bu belgelerin ışığında, sivil halkı hedef alan bir kitlesel cezalandırma politikasının açık itirafı niteliğini taşıyor. Tarihsel olarak 1990’larda Irak’a uygulanan yaptırımlar yarım milyondan fazla çocuğun ölümüne yol açmıştı. Trump’ın “beyaz bayrak” dayatması, aynı soykırımsal politikanın Tahran versiyonu olarak okunuyor.

İran’dan direniş vurgusu: “Tek taraflı teslimiyet imkânsız”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin maksimum baskı politikasını hedef göstererek “Müzakere masasına oturup tek taraflı taleplere teslim olmamızı bekliyorlar, bu imkânsız” dedi. Pezeşkiyan’ın bu çıkışı, emperyalist güçlerin tarih boyunca İran’a dayattığı dış müdahale zincirini kırma iradesinin bir yansıması. 1953’te CIA ve MI6’nın demokratik seçilmiş Musaddık hükümetini devirmesinden, 1980-88 savaşında Batı’nın Irak’a verdiği kimyasal silah desteğine kadar uzanan kanlı geçmiş, Tahran’ın bugün herhangi bir teslimiyet sinyaline mesafeli durmasının temelinde yatıyor. Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda yeni bir birim kurarak “güzergahtan sapanlara kararlı yanıt” açıklaması, diplomatik yollar kapalı değilken askeri tehditle pazarlık etmeye çalışan ABD’ye verilmiş net bir mesaj niteliğinde.

İsrail lobisinin baskısı ve iç cephede Trump’a büyüyen muhalefet

Trump’ın İran’a yönelik savaşı uzatma sinyali ve İsrail’e koşulsuz siyasi ve mali desteği, ABD kamuoyunda giderek daha fazla sorgulanır hale geldi. Demokrat Parti’den yapılan açıklamalarda başkanın savaş yetkilerini Kongre dışında kullanması anayasaya aykırı bulunurken, eski istihbarat yetkilileri Trump’ın retoriğinin 2020’de Kasım Süleymani’nin suikastı öncesindeki provokatif diliyle birebir örtüştüğünü hatırlatıyor. Siyasi analistler, Trump’ın bölgedeki vekil güçler aracılığıyla yürüttüğü vekalet savaşlarının ABD ordusuna hiçbir zafer getirmediği gibi, milyarlarca dolarlık kaynağın İsrail’in işgal ve ilhak politikalarını finanse etmeye aktığını vurguluyor. Kamuoyu yoklamaları, Amerikalı seçmenin giderek artan bir oranının “Ortadoğu’da bir daha asla savaş” dediğini gösteriyor. Trump’ın “insan öldürmek istemiyorum” sözüne karşın, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın sızdırdığı belgeler, Başkan’ın bölgeye yeni bir uçak gemisi grubu konuşlandırılmasını ve Hürmüz’de bir “gösteri saldırısı” seçeneğini görüştüğünü ortaya koydu. Bu durum, barış söyleminin ardında kanlı bir savaş ajandasının saklandığının açık göstergesi olarak yorumlandı.