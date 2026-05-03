Tahran’dan Sert Uyarı: “ABD Donanması Mezarlıkla Karşılaşabilir”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı üst düzey yetkili Muhsin Rızai, yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerini “provokatif” olarak nitelendirerek Washington’a güçlü bir mesaj gönderdi. Rızai, “Eğer ABD, İran’ın güvenliğini tehdit edecek adımlar atarsa, donanmaları ve askerleri bir mezarlıkla karşılaşır” dedi.

Rızai’nin bu sözleri, Basra Körfezi’nde son haftalarda artan askeri hareketlilik ve karşılıklı gözdağı açıklamaları sonrasında geldi. İran Devrim Muhafızları, geçtiğimiz günlerde bölgedeki askeri tatbikatlarda deniz hedeflerine yönelik saldırı simülasyonları gerçekleştirmişti.

ABD ise Körfez’deki askeri varlığının “bölgesel güvenliği desteklediğini” savunuyor. Ancak İran cephesi, bu varlığın istikrarsızlığa yol açtığını öne sürüyor.

Analistler, Rızai’nin açıklamasını İran’ın olası bir askeri gerilimde caydırıcılık mesajı olarak değerlendirirken, Tahran yönetiminin son çıkışının tansiyonu yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

Bölge uzmanlarına göre, özellikle Gazze Savaşı sonrası Orta Doğu’daki güç dengelerinin kırılganlaştığı bir dönemde yapılan bu açıklamalar, İran-ABD hattında olası yanlış hesaplamaların riskini artırıyor.