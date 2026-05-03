Devrim Muhafızlar: ABD'nin karar alma alanı sınırlı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı, yayımladığı bir değerlendirmede, İran’ın Pentagon’a yönelik abluka üzerindeki süre dolumunun, Çin, Rusya ve Avrupa’nın Washington karşısındaki üslup değişikliğinin ve Trump’ın Kongre’ye gönderdiği pasif mektubun aynı anlama geldiğini öne sürdü: ABD Başkanı artık “ya imkânsız bir askerî operasyon ya da İran ile kötü bir anlaşma” arasında seçim yapmak zorunda. Açıklamada, “ABD için karar alma alanı ciddi şekilde daralmıştır” ifadesine yer verildi.

İstihbarat biriminin bu değerlendirmesi, son haftalarda bölgede yaşanan diplomatik ve askeri gelişmelerin bir özeti olarak yorumlanıyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını kaldırması için Pentagon’a verdiği sürenin dolmasına günler kala, Pekin ve Moskova’nın Washington’a yönelik sertleşen üslubu dikkat çekiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada “tek taraflı yaptırımların ve askeri tehditlerin uluslararası hukukla bağdaşmadığı” vurgulanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov “ABD’nin Ortadoğu’daki maceracılığının küresel bir felakete yol açabileceği” uyarısında bulundu. Avrupa Birliği ise daha önceki çekimser tutumunu bir kenara bırakarak “ateşkes ve müzakere” çağrısını yinelerken, bu kez İran’ın güvenlik endişelerini de dikkate alan bir dil kullanmaya başladı. Uzmanlara göre bu, ABD’nin yalnızlaştırılması yönünde kasıtlı bir stratejinin parçası olarak okunuyor.

Trump’ın Kongre’ye Mektubu: Pasiflik İtirafı

Trump’ın Kongre’ye gönderdiği mektup ise İran istihbaratının “pasif” olarak nitelendirdiği belge, aslında Beyaz Saray’ın elinin ne kadar zayıfladığını gösteriyor. Mektupta, İran ile askerî bir çatışmanın “öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği” ve “diplomatik bir pencere aralanması gerektiği” ifade ediliyor. Ancak bu, Trump’ın savaş yanlısı çevrelerinden gelen “Tahran’a karşı ezici bir darbe” çağrılarına doğrudan bir cevap niteliği taşımıyor. Tam tersine, mektubun yumuşak tonu, Beyaz Saray içindeki şahinler ile güvercinler arasındaki bölünmeyi ele veriyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “Tüm seçenekler masada” tehdidine karşın, Trump’ın Kongre’ye yazdığı yazıda “çatışmadan kaçınma” vurgusunun öne çıkması, başkanın aslında ne kadar sıkıştığının bir itirafı olarak değerlendiriliyor.

İran istihbaratının analizine göre, bu pasif mektup aslında ABD’nin bölgede oynayacak hiçbir kozunun kalmadığını gösteriyor. Zira geçtiğimiz günlerde Pentagon’un İran savaşının gerçek maliyetini (50 milyar dolardan fazla) kamuoyundan gizlediğinin ortaya çıkması, Amerikan halkının savaşa karşıtlığı (anketlere göre yüzde 61) ve ordunun bölgedeki lojistik yorgunluğu, Beyaz Saray’ın önüne konmuş devasa engeller olarak duruyor. Üstelik Çin ve Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde ABD aleyhine bir karar tasarısı hazırlığında olduğu konuşuluyor. Bu durum, Washington’u uluslararası arenada daha da yalnızlaştıracak bir gelişme olarak yorumlanıyor.

“İmkânsız Operasyon” Neden İmkânsız?

İran istihbaratının “imkânsız operasyon” olarak tanımladığı senaryo, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine veya askeri altyapısına yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenlemesi anlamına geliyor. Ancak Pentagon’un kendi yaptığı gizli savaş oyunlarında bile böyle bir operasyonun başarı şansının çok düşük olduğu ortaya çıkmış durumda. Bilimsel modellemelere göre (örneğin MIT ve Rand Corporation çalışmaları), İran’ın dağıtılmış nükleer tesisleri, sağlam bir hava savunma sistemi (S-300 ve yerli Bavar-373 füzeleri) ve misilleme kapasitesi (binlerce balistik füze) birleştiğinde, herhangi bir ABD saldırısı bölgesel bir yangına dönüşme riski taşıyor. Buna ek olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılması halinde dünya petrol arzının yüzde 20’sinin kesilmesi, küresel bir ekonomik krizi tetikleyebilir. Bu gerçekler, Trump’ın en savaş yanlısı danışmanlarını dahi ihtiyatlı olmaya zorluyor.

Öte yandan “kötü anlaşma” seçeneği ise Beyaz Saray için neredeyse aynı derecede riskli. Zira İran’ın 14 maddelik karşı teklifi, ABD’nin bölgeden çekilmesini, tüm yaptırımların kaldırılmasını ve savaş tazminatı ödenmesini içeriyor. Trump’ın bu teklifi kabul etmesi, İsrail lobisinin ve Kongre’deki Cumhuriyetçi şahinlerin büyük tepkisine yol açacak ve başkanı siyasi intihara sürükleyecek. Kabul etmemesi ise çatışmayı yeniden tırmandıracak. İşte İran istihbaratının “karar alanı daralmıştır” tespiti tam da bu ikilemi özetliyor.