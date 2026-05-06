İran: BAE'nin en ufak askeri eylemi ağır cezalandırılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatmul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü, son günlerde bazı Arap medyasında yer alan "İran'ın BAE'ye yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlediği" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sert bir uyarı gönderdi. Sözcü, "Eğer BAE topraklarından İran adalarına, limanlarına ve sahiline karşı bir eylem yapılırsa, ezici ve pişmanlık verici bir yanıt alırsınız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, BAE'nin İran karşıtı bazı çevreler tarafından yürütülen medya kampanyalarına alet olduğu belirtilirken, en dikkat çekici vurgu, ülkenin askeri olarak dönüşümüne yapıldı. Sözcü, "BAE, bugün Amerikalıların ve Siyonistlerin ana üssü haline gelmiştir. Bu güçler, İslam dünyasının açık düşmanları ve bölgesel güvensizliğin asli nedenidir" dedi.

Bu çarpıcı ifadeler, Washington ve Tel Aviv'in son yıllarda Basra Körfezi'ndeki Arap monarşileri ile normalleşme adı altında derinleştirdiği askeri iş birliğinin bir eleştirisi olarak okunuyor. BAE, 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ilk ülkelerden biri olmuş, ardından bölgedeki askeri varlığını artıran İsrail'e lojistik ve istihbarat desteği sağlamakla suçlanmıştı. İran’ın bu tepkisi, emperyalist güçlerin İslam coğrafyasını kendi çatışmalarının üssü haline getirme girişimlerine karşı tarihsel bir refleks olarak yorumlandı. Tıpkı geçmişte Irak'ın İran'a karşı Batı'nın silah ve istihbaratıyla donatılması, bugün de aynı senaryonun BAE üzerinden oynanmaya çalışıldığına dikkat çekiliyor.

Sözcü, son günlerdeki medya yalanlamasının ötesine geçerek, BAE yönetimine doğrudan seslendi: "Kendinizi Amerikalı ve Siyonistlerin tuzağına düşürmeyin. Kafirlerle iş birliği yapacağınıza, Müslüman İran milletine iftira atmayı bırakın." Bu uyarı, aslında İran'ın bölgede yalnız olmadığını, Müslüman halkların emperyalist projelere alet olmaması gerektiğini hatırlatan bir manifesto niteliği taşıyor.

Analistler, İran'ın bu sert çıkışının arkasında bir mağlubiyet ezikliğinin değil, aksine bölgedeki artan nüfuzuna duyulan güvenin yattığını belirtiyor. Sözcünün "Şu ana kadar sabrettiysek, bu sadece BAE'deki Müslüman kardeşlerimizin güvenliği içindi" sözleri, Tahran'ın doğrudan çatışmadan kaçınırken bile caydırıcılığı elden bırakmadığını gösteriyor. Askeri uzmanlara göre, İran'ın Karargah Sözcüsü'nün "ezici yanıt" tehdidi, yalnızca diplomatik bir retorik değil; Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki konuşlanmış gemi filoları, balistik füzeler ve insansız hava araçları ile desteklenmiş bir saha gerçekliğidir.