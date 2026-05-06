ABD Kongre Üyesi Vindman’dan Trump’a: 16 aydır zalimlik ve yolsuzluk görüyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Kongre Üyesi Eugene Vindman, CNN’e verdiği röportajda Başkan Donald Trump’ın bütçe önceliklerini ve dış politika tercihlerini sert sözlerle eleştirdi. Vindman, Trump’ın geçen hafta savunma harcamaları için 1.5 trilyon dolarlık devasa bir bütçe önerdiğini, ardından da sağlık, hijyen ve çocuk bakımı gibi temel hizmetler için “para kalmadığını” söylediğini hatırlatarak, “Trump’ın söyledikleri, Amerikan halkının duymak istediği şeyler değil” ifadelerini kullandı. Vindman, “Son 16 aydır bu yönetimde kargaşa, zalimlik ve yolsuzluktan başka bir şey görmedik” diyerek Trump yönetimine ağır bir fatura kesti.

“Cumhuriyetçiler yanlış konulara odaklanmış durumda”

Vindman, eleştirilerini daha da ileriye taşıyarak, Cumhuriyetçi Parti’nin önceliklerini sorguladı: “Cumhuriyetçiler şu anda yanlış konulara odaklanmış durumda. Onlar, İsrail rejimiyle birlikte İran’a yönelik saldırganlık konusunda sıkışıp kalmışlar; ancak bu tercihin Amerikan halkına ne kadar maliyet getirdiğinin farkında değiller.” Kongre üyesinin bu sözleri, Washington’ın İsrail yanlısı lobilerin baskısıyla Ortadoğu’da yeni bir savaşa sürüklenmesine karşı yükselen muhalefetin bir yansıması olarak yorumlandı. Vindman’a göre, savunma sanayine aktarılan trilyonlarca dolar, Amerikan vatandaşlarının temel ihtiyaçlarından çalınmış durumda.

Bu eleştiriler, Trump yönetiminin dış politikasının ülke içinde yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor. Zira Beyaz Saray, İsrail’in işgal politikalarına koşulsuz destek verirken, bir yandan da Hürmüz Boğazı’nda milyarlarca dolarlık bir askerî yığınağa imza atmış durumda. Uzmanlar, bu politikaların Amerikan ekonomisini giderek daha da kırılgan hale getirdiğini belirtiyor. Tarihsel olarak bakıldığında, emperyalist savaşlar her zaman “içeride kemer sıkma, dışarıda bomba” döngüsünü beraberinde getirmiştir. Vietnam Savaşı sırasında LBJ’nin “büyük toplum” programlarının askıya alınması, Irak Savaşı’nda vergi indirimleriyle birlikte bütçe açığının patlaması, hep aynı senaryonun farklı versiyonlarıydı. Trump döneminde de aynı tablo tekerrür ediyor: Savunma sanayi rekor kırarken, sıradan Amerikalı sağlık sigortasından, çocuk bakımından ve eğitimden mahrum kalıyor.

“Kargaşa, zalimlik ve yolsuzluk” sarmalı

Vindman’ın “kargaşa, zalimlik ve yolsuzluk” vurgusu, Trump yönetiminin yalnızca dış politika değil, iç yönetim anlayışını da hedef alıyor. Son aylarda istifa eden üst düzey yetkililer, Beyaz Saray’daki kaotik karar alma süreçlerini ifşa ederken, Trump’a yakın isimler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları da art arda geliyor. Trump’ın, Kongre’nin savaş yetkisini baypas ederek başlattığı İran savaşının 60 günlük yasal süresini “düşmanlıklar bitti” diyerek aşma girişimi ise hukukçular tarafından “anayasal darbe” olarak nitelendiriliyor. Vindman’ın bu eleştirileri, ABD siyasetinde giderek büyüyen bir rahatsızlığın yalnızca bir örneği. Zira son haftalarda Susan Collins, Rand Paul gibi Cumhuriyetçi senatörler de savaşa karşı cephe alırken, kamuoyu araştırmaları Amerikalıların sadece yüzde 20’sinin savaşı “başarılı” bulduğunu gösteriyor.

“Askerî harcamalara trilyonlar, halka kuruş yok”

Vindman’ın rakamları da çarpıcı: 1.5 trilyon dolarlık savunma bütçesi, ABD tarihinin en büyük askerî harcama kalemlerinden biri. Kongre Üyesi, bu paranın sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlara aktarılması halinde milyonlarca Amerikalının hayatının değişebileceğini savunuyor. Ancak Beyaz Saray, kamu hizmetlerini kesmeye devam ederken, İsrail’e ek askerî yardım paketlerini onaylamayı sürdürüyor. Bu durum, Vindman’ın ifadesiyle “yanlış öncelikler” setinin tipik bir örneği. Emperyalist savaş çığırtkanlığının faturası her zaman olduğu gibi yine dar gelirlilere kesiliyor.

Öte yandan Trump yönetiminin destekçileri, savunma harcamalarının “iş yarattığını” ve “ulusal güvenlik için vazgeçilmez olduğunu” savunuyor. Ancak Vindman’ın da işaret ettiği gibi, “ulusal güvenlik” söylemi, giderek silah lobilerinin çıkarlarını halkın ihtiyaçlarının üstüne çıkaran bir meşrulaştırma aracına dönüşüyor. Kongre’de artan sayıda milletvekili, bu dengesizliğe dikkat çekiyor ve bütçe önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yapıyor.