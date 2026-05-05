İranlı yetkililerden ABD'nin saldırı iddiasına yalanlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan “İran’a ait altı savaş botunun imha edildiği” yönündeki iddialar, Tahran yönetimi tarafından yalanlandı. İran devlet televizyonu IRIB’e konuşan kimliği açıklanmayan üst düzey bir askerî komutan, “ABD’nin İran savaş botlarını batırdığı iddiası bir yalandır” ifadelerini kullandı. Açıklama, CENTCOM Komutanı Koramiral Brad Cooper’ın daha önce altı İran botunun imha edildiğini ve ABD savaş gemilerine fırlatılan füzeler ile insansız hava araçlarının durdurulduğunu iddia etmesinin hemen ardından geldi. İranlı komutan ayrıca, ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik bir saldırı planladığı yönündeki haberleri de yalanlayarak, Tahran’ın bu yönde bir niyeti olmadığını belirtti.

CENTCOM’un iddiaları, Başkan Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda İran kontrolünü kırmak için askerî operasyon başlatma emri vermesinin hemen ardından gündeme geldi. Trump, “Özgürlük Projesi” adını verdiği bu operasyonla, iki aydan uzun süredir bölgede mahsur kalan ticari gemilerin geçişini sağlamayı hedeflediğini açıklamıştı. Oysa aynı Trump, daha önce Basra Körfezi’nde ABD donanmasının yürüttüğü operasyonlar için “Biz korsan gibiyiz, gemileri ve yükleri aldık” demişti. Bugün aynı ismin “insani müdahale” söylemiyle bölgeye savaş gemileri göndermesi, emperyalist zihniyetin klasik bir taktiği olarak yorumlanıyor: Önce saldırganlık, ardından kurtarıcı rolüne bürünme.

İran’ın Hürmüz üzerindeki kontrolü, Şubat sonunda başlayan ABD-İsrail saldırganlığının ilk günlerinden bu yana devam ediyor. Tahran, yalnızca düşman olarak nitelendirmediği ve İran ordusunun ilan ettiği güvenlik protokollerine uyan gemilerin geçişine izin veriyor. Bu durum, boğazın iki yakasında yaklaşık 3 bin geminin ve 20 bin denizcinin mahsur kalmasına yol açarken, küresel petrol fiyatlarında da büyük bir sıçramaya neden oldu. İran, tüm bu süreç boyunca, boğazdaki varlığının uluslararası hukuka (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi) dayandığını ve düşman ülkelerin gemilerine geçiş izni verilmeyeceğini defalarca vurguladı.

ABD içinde ise Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve savaş yanlısı tutum, kendi tabanında bile sorgulanmaya başlamış durumda. Son anketlere göre Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yıl içinde yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi. Trump’ın Hürmüz’deki “zafer” hikayeleri inandırıcılığını yitirirken, CENTCOM’un bot batırma iddiasının da bir “senaryo”dan ibaret olduğu, İran’ın kararlı duruşu karşısında Washington’ın elindeki seçeneklerin giderek tükendiği görülüyor. İranlı komutanın “yalan” çıkışı, Beyaz Saray’ın son haftalarda peş peşe sıraladığı asılsız iddialar zincirine bir halka daha eklemiş oldu.