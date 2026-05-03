ABD’nin Küba’ya Yeni Yaptırımları Ada’daki Yabancı Şirketleri Sarsıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Küba ekonomisine uyguladığı yeni yaptırım paketi, ada ülkesinde iş yapan yabancı şirketlerde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Son açıklanan önlemler, Küba ile iş ilişkisi bulunan firmaların finansal işlemlerini kısıtlamayı ve ticaret yollarını daraltmayı hedefliyor.

Yatırım ve ticaret alanında faaliyet gösteren birçok uluslararası firma, artan baskı nedeniyle Küba’daki operasyonlarını askıya almayı ve hatta ülkeden tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Özellikle Avrupa ve Latin Amerika menşeli bazı şirketler, ABD’nin ikinci derece yaptırımlarıyla karşılaşmamak için risk analizlerini gözden geçirmeye başladı.

Küba’daki yetkililer ise yeni yaptırımların ada ekonomisi üzerinde “haksız ve orantısız” bir yük oluşturduğunu savunarak, Washington’u uluslararası ticaret prensiplerine aykırı davranmakla suçladı.

Uzmanlar, ABD’nin politik hamlesinin Küba’da iş yapan yabancı şirketler için ciddi bir belirsizlik yaratacağını ve turizmeden enerjiye kadar pek çok sektörde yatırımların duraksamasına yol açabileceğini belirtiyor. Adadaki ekonomik faaliyetin önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği, yeni yaptırımların uygulama detaylarına bağlı olacak.