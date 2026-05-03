Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran halkının savaşta gösterdiği cesarete ilişkin çarpıcı değerlendirmelerini aktardı. Celali, Putin'in İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde "İran halkı bu savaşta büyük bir cesaret ve kahramanlık sergiledi. Birçok ülkenin lideriyle konuşuyorum, hepsi İran halkını takdir ediyor" ifadelerini kullandığını belirtti. Bu sözler, özellikle Batılı istihbarat kuruluşlarının savaşın başında yaptığı "İran rejiminin iç çatışmayla çökeceği" yönündeki tahminlerin ne denli yanıltıcı olduğunun bir yansıması olarak yorumlandı.

Büyükelçi Celali, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düşmanlığının ardında yatan asıl nedenin, "İran'ın büyüklüğü, direniş geleneği ve binlerce yıllık ticaret medeniyeti" olduğunu vurguladı. "Sorun sadece İran İslam Cumhuriyeti ile değil, doğrudan 'İran' olgusu iledir" diyen Celali, emperyalist güçlerin tarih boyunca bağımsız ve güçlü medeniyetleri hedef aldığı tezini öne sürdü. Bu yaklaşım, ABD'nin Ortadoğu'daki stratejisinin temelinde yatan gerçeği de gözler önüne serdi: Washington, yıllardır "rejim değişikliği" söylemiyle İran'ı hedef alırken, aslında Tahran'ın bölgesel bağımsızlığından ve halkının yabancı müdahalelere boyun eğmeyen karakterinden rahatsız oluyor.

Celali, İran'ın 47 yıldır süren ağır ambargolar altında dahi kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, "Ambargolar kalkmış olsaydı bugün İran'ın hangi noktada olacağını tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı. Sekiz yıllık Irak'ın saldırgan savaşı döneminde ülkenin yalnızca kaleşnikof mermisi ve tel örgü alacak durumda olduğunu hatırlatan diplomat, bugün ise Batılı yetkililerin İran'ın füze menzili ve stokları hakkında "belirsizlik" içinde olduklarını itiraf etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu dönüşüm, bilimsel verilerle de destekleniyor: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2025 yılı raporuna göre, İran'ın balistik füze programı son on yılda Batılı istihbarat tahminlerinin çok ötesinde bir kapasite artışı gösterdi. Oysa Trump yönetiminin 2018'de tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) henüz yürürlükteyken, Batılı uzmanlar İran'ın bu alandaki ilerlemesini sınırlandırabileceklerini düşünüyordu. Gerçekleşen ise tam tersi oldu: Azalan denetimler ve artan baskı, Tahran'ı teknolojik özerkliğe itti.

Rus düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin son haftalarda yayımladığı analizlerde, "İran halkının, askerlerinin ve yetkililerinin eşsiz cesareti karşısında şaşkına döndükleri ve İran'ı yeniden tanımaları gerektiği" sonucuna vardıklarını belirten Celali, bu bulguların savaşın başından bu yana sistematik olarak takip edildiğini söyledi. Özellikle dikkat çekici olan, Celali'nin "saldırganların iç çatışma ve bölünmüşlük üzerine hesap yaptığı" yönündeki tespitiydi. Tarihsel örnekler, güçlü bir ordunun bir ülkeyi işgal ettiğinde, o ülke halkının genellikle yönetimine karşı ayaklanarak işgalciyle işbirliği yaptığını gösteriyor – Afganistan (2001) ve Irak'taki (2003) gelişmeler buna örnek gösterilebilir. Ancak Celali'nin vurguladığı gibi, "İranlılar bu kuralı bozdu". Yaygın ekonomik şikayetlere ve iç eleştirilere rağmen, savaş anında halkın rejimin arkasında kenetlenmesi, Batılı istihbarat teşkilatlarının en büyük yanılgısı olarak kayıtlara geçti.

Rus araştırma merkezlerindeki yeni yaklaşımın, yalnızca İran'ın değil, ABD ve İsrail'in de askeri kapasitesine dair bir revizyonu içerdiğini aktaran Celali, "Ne ABD ve İsrail orduları sandığımız kadar güçlü, ne de İran ordusu Batılı yetkililerin ve medyanın iddia ettiği kadar zayıf çıktı" değerlendirmesinde bulundu. Bu tespit, özellikle Trump yönetiminin "maksimum baskı" politikasının iflasını da gözler önüne serdi. Zira eski başkanın İsrail yanlısı çevrelerin etkisiyle başlattığı bu savaş, tam 40 gün sürdü ve ne Tel Aviv'in "hızlı zafer" senaryoları ne de Washington'un "Tahran'ın çökeceği" tahmini gerçekleşti. İran, nükleer silaha sahip olmamasına, ağır ekonomik ambargolar altında ezilmesine ve karşısında birleşmiş en güçlü ordulara rağmen direnmeyi başardı. Bu sonuç, ABD içinde de yankı buldu: Kongre'de yapılan son oturumlarda, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekiller, Beyaz Saray'ın savaş öncesi istihbarat raporlarının "felaket derecede hatalı" olduğunu ve halka "uçuk maliyetlerle" yanlış bir zafer resmi sunulduğunu dile getirdi.

Celali, özellikle İranlı diplomatların savaş boyunca gösterdiği sadakate dikkat çekerek, "Hiçbir İranlı diplomat, ne kadar zor şartlarda olursa olsun, ülkesine sırtını dönmeyi kabul etmedi" dedi. Bu durum, Batılı gözlemciler tarafından da "beklenmedik bir birliktelik örneği" olarak yorumlandı. Celali, bugünün en önemli görevinin bu 64 günlük direnişin yarattığı gurur tablosunu öğretmenler aracılığıyla yeni nesillere aktarmak olduğunu sözlerine ekledi. "Hepimizin eleştirileri olabilir, ancak son 63 günün kazanımları unutulmamalıdır. Bu, yalnızca yetkililerin değil, binlerce yıldır şekillenen bu büyük İran medeniyetinin ortak başarısıdır" diyerek konuşmasını tamamladı.