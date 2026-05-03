Küba Devlet Başkanı: Amerikan saldırılarına karşılık vereceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine yönelik son askeri tehditlerini “daha önce görülmemiş ve tehlikeli bir seviyeye ulaştı” şeklinde değerlendirerek sert bir yanıt verdi. Díaz-Canel, yaptığı açıklamada, “Hangi büyüklükte olursa olsun hiçbir saldırgan Küba’nın teslim olduğunu görmeyecektir. Bunun yerine, egemenliğini ve bağımsızlığını toprağının her karışında savunmaya kararlı bir ulusla karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı. Küba lideri ayrıca, Trump yönetiminin ekonomik baskılarının ardında “zengin ve nüfuzlu bir azınlığın çıkarlarını” koruma amacı olduğunu belirterek, uluslararası topluma bu “suç teşkil eden tehlikeli eyleme” izin verip vermeyeceği sorusunu yöneltti.

Díaz-Canel’in bu çıkışı, ABD’nin Küba’ya yönelik yarım asrı aşkın ambargo ve rejim değişikliği girişimlerinin yeni bir halkası olarak yorumlandı. Trump döneminde sertleştirilen kısıtlamalar (gönderilen havalelerin sınırlandırılması, seyahat yasağı, biyoteknoloji yaptırımları) aslında ada ülkesinin temel ihtiyaçlarını hedef alan bir “boğma stratejisi” niteliği taşıyor. Oysa BM verilerine göre, ABD’nin 1962’den beri sürdürdüğü ambargo, Küba halkına yıllık ortalama 4-5 milyar dolar doğrudan zarar verirken, ilaç ve gıda erişimini kısıtlayarak temel insan hakları ihlali oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 raporuna göre, ambargonun sağlık sektörüne etkisi, kanser tedavisinden aşı tedarikine kadar birçok alanda ölümcül sonuçlar doğuruyor. Washington bu tabloyu “insan hakları” söylemiyle meşrulaştırmaya çalışırken, Küba yönetimi bunu “doğrudan bir saldırı” olarak tanımlıyor.

Emperyalist Politikaların Yeni Cephesi: Küba ve Filistin Dayanışması

Küba lideri, açıklamasının devamında ülkesinin Filistin davasına, Lübnan halkının haklarına, Bolivarcı Devrim’e (Venezuela) ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun özgürlüğüne verdiği desteğin süreceğini vurguladı. Bu dayanışma, ABD ve İsrail yönetimlerinin bölgedeki hesaplarını bozan bir unsur olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, Washington’un Havana üzerindeki baskıyı artırmasının bir nedeni de Küba’nın Latin Amerika ve Ortadoğu’daki bağımsız sesler arasında köprü kurma kapasitesi. Zira Küba, yıllardır Filistinli gazetecilere eğitim veren, abluka altındaki Gazze’ye tıbbi yardım gönderen ve BM’de İsrail’in işgal politikalarını en sert dille eleştiren ülkelerin başında geliyor.

Trump’ın Küba’ya yönelik “maksimum baskı” kararları aslında İsrail lobisinin etkisiyle doğrudan bağlantılı olarak okunuyor. Miami’deki Küba kökenli anti-Kastrocu gruplar ile AIPAC arasındaki ittifak, son yıllarda hem Küba ambargosunun sertleştirilmesi hem de İran’a yönelik saldırganlığın artması sonucunu doğurdu. Trump’ın seçim kampanyalarında Florida oylarını garantilemek için Küba’ya karşı sert tutumu sık sık araçsallaştırdığı biliniyor. Ancak bu stratejinin ABD içinde yarattığı rahatsızlık giderek büyüyor: Chicago ve New York’ta düzenlenen gösterilerde, “Küba’ya ambargoyu kaldırın” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları birleşirken, Kongre’nin her iki kanadından da ambargoyu sorgulayan sesler yükseliyor. Buna rağmen Trump yönetimi, geçtiğimiz ay Küba’yı “devlet terörizmini destekleyenler” listesinde tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Tarihsel Bağlam: Domuzlar Körfezi’nden Bugüne Siyaset Değişmedi mi?

Küba liderinin “her karış toprakta karşılık vereceğiz” sözü, sadece bugünün tehditlerine değil, aynı zamanda yarım yüzyıldır süregelen ABD düşmanlığının da bir özeti. 1961 Domuzlar Körfezi çıkarmasından, 1962 füze krizine, 1990’lardaki “Torricelli Yasası”na ve Trump döneminde yeniden devreye sokulan Helms-Burton Yasası’nın 3. Başlığı’na kadar, ABD’nin Küba’ya yönelik politikası sürekli olarak rejim değişikliğini hedefledi. Ancak her seferinde başarısız oldu. Castro’nun “Tarih beni aklayacak” sözü bugün Díaz-Canel’in direnişinde yankılanıyor. Bilimsel çalışmalar (örneğin, Latin Amerika Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir makale), ambargonun Küba halkını sindirmek bir yana, ulusal kimliği ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Bugün Küba’nın biyoteknoloji alanında kendi Covid-19 aşılarını (Abdala, Soberana) üretebilecek kapasiteye ulaşması, tam da bu zorunlu özerklik sürecinin bir ürünü olarak gösteriliyor.

Díaz-Canel’in Trump’a yanıtı, aynı zamanda Latin Amerika’da artan ABD karşıtı dalganın da bir parçası. Brezilya, Meksika, Arjantin gibi ülkelerin yanı sıra Bolivya ve Venezuela, Washington’un bölgeye müdahalesini eleştiren ortak bir bildiri yayımlamıştı. Küba liderinin “toprağın her karışı” vurgusu, bu bölgesel direnişin en veciz ifadelerinden biri olarak tarihe geçti.