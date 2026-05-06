İran Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma oluşturdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak tüm gemiler için yeni bir deniz trafik düzenlemesi başlattı. Press TV’nin edindiği bilgilere göre, stratejik su yolundan geçmek isteyen gemilere info@PGSA.ir adresinden bir e-posta gönderilerek yeni kurallar bildiriliyor. Bu çerçeveye uyum sağlayan gemilerin bir geçiş izni alması zorunlu hale getirildi. Yetkililer bu adımı egemen bir yönetim sistemi olarak tanımlarken, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği su yolunda İran’ın kontrolünü pekiştirdiği belirtiliyor.

Ateşkes ihlalleri sonrası boğaz yeniden kapatıldı

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nı sıkı denetim altına almış, Washington ve Tel Aviv bağlantılı tüm gemilerin geçişini engellemişti. Tahran yönetimi, Pakistan’ın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasının ardından boğazı yeniden açma sinyali vermişti. Ancak İranlı yetkililer, Washington ve Tel Aviv’in ateşkes şartlarını ihlal ettiğini belirterek su yolunu yeniden kapattı. İran Parlamentosu’nda görüşülen bir yasa tasarısı ise ABD ve İsrail bağlantılı her türlü geminin Hürmüz’den geçişini kalıcı olarak yasaklamayı ve düşmanca tutum takınmayan gemiler için bir geçiş ücreti sistemi kurmayı öngörüyor.

ABD operasyonu sonrası uyarı ateşi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz Pazar günü İran’ın boğaz üzerindeki kontrolünü kırmak amacıyla yeni bir operasyon başlattı. Operasyonun ardından İran deniz kuvvetleri, defalarca yaptığı uzak durma çağrılarını dikkate almayan ABD muhriplerinin yakınlarında füze ve insansız hava araçlarıyla uyarı ateşi açtı. İranlı yetkililer, boğaz üzerindeki egemenlik haklarını koruyacaklarını ve bu kontrole yönelik her türlü meydan okuma girişiminin güçle karşılanacağını yineledi.

ABD içinde savaşa muhalefet büyüyor

Bu arada ABD Kongresi’nde savaş politikalarına yönelik muhalefet de artıyor. Kongre’nin 60 günlük savaş yetkisi süresinin dolmasının ardından, artan sayıda Cumhuriyetçi senatör Trump’a karşı cephe almaya başladı. Yapılan kamuoyu araştırmaları, Amerikalıların yalnızca yüzde 20’sinin savaşı başarılı bulduğunu ortaya koyuyor. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Eugene Vindman, Trump’ı savunma harcamalarına 1.5 trilyon dolar ayırıp sağlık ve çocuk bakımı gibi temel hizmetleri kesmekle eleştirdi. Vindman, “Son 16 aydır bu yönetimde kargaşa, zalimlik ve yolsuzluk görüyoruz” dedi.

Pakistan’dan müzakere açıklaması

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Dar, hedefin taraflar için kazan-kazan temelli bir anlaşma olduğunu belirtti. Ancak İran’ın deniz ablukasının kaldırılması şartı ve ABD’nin son provokasyonları, diplomatik sürecin kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.

Uluslararası tepkiler ve insani durum

Bu arada İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybının 2 bin 700’ü aştığı, bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildiriliyor. BM yetkilileri, İsrail’in eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiriyor ve Gazze’deki operasyonlarla benzerlik kuruyor. ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin, bölgedeki tansiyonu daha da artırdığı yorumları yapılıyor.