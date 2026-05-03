Eski ABD Subayından Çarpıcı İtiraf: “İran Savaşı Stratejik Bir Felaket”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ordusundan emekli Yarbay Anthony Aguilar, Dialogue Works kanalına verdiği röportajda, ABD ile İran arasındaki mevcut gerilimin Washington açısından “stratejik bir felakete dönüştüğünü” ifade etti. Aguilar’a göre, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hamleleri, uzun vadede kendi güvenlik pozisyonunu sarsarken, bölgedeki etkisini de ciddi ölçüde zayıflattı.

Aguilar, “Washington, güç gösterisiyle caydırıcılık sağlamaya çalışıyor ama sonuç tam tersi oluyor. İran’ın direnci arttıkça ABD’nin bölgesel müttefikleri arasında bile kuşku büyüyor,” dedi. Emekli subay, özellikle askeri varlığın sürekli artırılmasının, ABD’yi hem mali hem diplomatik açıdan yıprattığını vurguladı.

Uzmanlar, Aguilar’ın açıklamalarının ABD içindeki bazı askeri çevrelerde artan memnuniyetsizlik ve strateji değişikliği tartışmalarını yansıttığı görüşünde. Savaşın doğrudan bir çatışmaya dönüşmemesi için atılacak adımların, Washington’ın bölgedeki varlığını yeniden tanımlayıp tanımlamayacağını belirleyeceği yorumları yapılıyor.

Aguilar, son olarak “Artık mesele askeri üstünlük değil, diplomatik gerçekçilik” diyerek ABD yönetimine politika değişikliği çağrısında bulundu.