İran’dan Hürmüz Boğazı İçin Yeni Güvenlik Doktrini Açıklaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) siyasi yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ülkenin stratejik su yolu olan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir güvenlik yaklaşımına geçileceğini açıkladı. Yerel basına konuşan Cevani, boğazdaki kontrol mekanizmalarının yeniden düzenleneceğini ve bölgeden izinsiz ya da “şüpheli” geçişlere karşı daha kararlı bir tutum sergileneceğini söyledi.

Cevani, Hürmüz Boğazı’nın bölgesel ve küresel enerji güvenliği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, İran’ın “ulusal egemenlik gereği kendi güvenlik standartlarını uygulamakta kararlı olduğunu” vurguladı. Açıklamasında, bazı ülkelerin askeri gemileri ile ticari tankerlerinin son aylarda “bildirim yapmadan” bölgeden geçiş yaptığını öne süren Cevani, bu durumun yeni tedbirleri zorunlu kıldığını ifade etti.

Devrim Muhafızları’nın deniz güçlerinin boğazdaki varlığının artırılacağı belirtilirken, yeni yönetim anlayışının özellikle yabancı askeri unsurlara yönelik denetim ve takibi sıkılaştıracağı değerlendiriliyor. İranlı yetkililer, önümüzdeki haftalarda uygulamaya konulacak düzenlemelerle birlikte devriye faaliyetlerinin daha geniş bir alana yayılacağını belirtiyor.

Açıklama, Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji nakil trafiğinin güvenliğine ilişkin bölgedeki hassasiyetin yeniden yükseldiği bir döneme denk gelirken, uzmanlar gelişmenin küresel petrol taşımacılığı açısından yakından izleneceğini belirtiyor. İranlı yetkililerin yeni doktrine ilişkin daha ayrıntılı planlamayı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.