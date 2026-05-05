İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet birimlerinin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda, örgütün güncel kadın yapılanmasının yanı sıra “yeni model” olarak tanımlanan öğrenci evlerinin faaliyetleri de mercek altına alındı.

Soruşturma dosyasına göre, söz konusu yapılanmanın özellikle gençler ve öğrenciler üzerinden örgütsel bağı canlı tutmayı hedeflediği, kadın mensuplar aracılığıyla iletişim ve koordinasyon ağı kurduğu değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları, “yeni model” öğrenci evlerinin klasik hücre tipi yapılanmalardan farklı olarak daha esnek ve dikkat çekmeyecek biçimde organize edildiğini, bu evlerde barınma desteği görünümü altında örgütsel aidiyetin sürdürülmeye çalışıldığını belirtiyor.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve iletişim kayıtlarına el konulduğu öğrenildi. Elde edilen verilerin, örgütün güncel yapılanmasına ilişkin daha geniş bir ağın ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü, soruşturmanın yalnızca yakalanan isimlerle sınırlı kalmayabileceğini belirtti. Ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle birlikte yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, son dönemde örgütün farklı toplumsal kesimlere ulaşmak için yöntem değişikliğine gittiğine dikkat çekerken, özellikle öğrenci yapılanmaları ve sivil görünümlü temas ağlarının yakından izlendiğini vurguluyor. İstanbul merkezli bu son operasyonun, örgütün güncel yapılanmasını çözmeye yönelik önemli adımlardan biri olduğu değerlendiriliyor.