Trump Florida mitinginde İran işgalini meşrulaştırmaya çalıştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattığı savaşın ardından Florida'da kendisine oy veren seçmenlere yaptığı konuşmada, askerlerini geri çekmek gibi bir niyeti olmadığını açıkça ilan etti. Kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkan Trump, İran mevzisindeki kararlılığını şu sözlerle vurguladı: "Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz."

Mitingde İran yönetimini hedef alan Trump, "İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan, Tahran yönetiminin "oldukça kötü insanlar" olduğunu ileri sürerek, savaş propagandasını dozajını artırdı. ABD Başkanı'nın en dikkat çekici iddiaları ise rakamsal veriler üzerinden şekillendi. Trump, İran'ın "iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü" öne sürdü. Oysa bağımsız insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, aynı dönemde doğrulanabilen ölü sayısı rakamları 5 bin civarında seyrediyor. ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) raporları, Trump'ın verdiği rakamın en az sekiz kat fazla olduğunu gösteriyor. Trump aynı iddiayı birkaç hafta önce 45 bin olarak telaffuz etmişti; rakamı değiştirmesi iddialarının ne denli sağlam temellere dayandığı konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu tür abartılı ve tutarsız iddialar, savaşın meşruiyetini inşa etme çabasından başka bir şey değildir. Tıpkı 2003 Irak Savaşı öncesinde "kitle imha silahları" tezinin şişirilmesi gibi.

Trump konuşmasında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasına da değinerek, "400'e yakın geminin" boğazda mahsur kaldığını iddia etti. Bağımsız denizcilik verileri, Trump'ın söylemlerinin şişirilmiş olduğunu gösteriyor. Kpler analisti Matt Smith'in hesaplamalarına göre, Basra Körfezi'nde mahsur kalan ticari gemi sayısı 400 civarında ve 20 bin denizci yüksek risk altında. Ancak Trump bu sayıyı siyasi bir enstrümana dönüştürerek, savaşın yarattığı insani krizin sorumluluğunu görmezden geliyor. Üstelik aynı hafta Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato'da yaptığı ifadede Kongre'nin savaş yetkilerini bypass eden hukuki bir manevrayla ateşkesin 60 günlük süreyi durdurduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray'ın bu hukuki kılıf arayışları, savaşı bitirmek bir yana sürdürme niyetinin itirafıdır.

İran donanması hakkında da konuşan Trump, 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını söyledi. Tahran yönetimi bu iddiayı sert bir dille reddederek, Trump'ı "delüzyonel konuşmakla" suçladı ve ABD'yi talebini uydu görüntüleriyle kanıtlamaya davet etti. Trump'ın bu iddiası, onun sık sık farklı bağlamlarda kullandığı bir rakam: Bir hafta önce Ukrayna hakkında konuşurken de aynı sayıyı zikretmiş ve iki ülkeyi karıştırmıştı. Harvard Hukuk Fakültesi'nden Harold Hongju Koh gibi hukukçular bu tür iddialara yanıt olarak "Savaş Yetkileri Kararı'nda duraklatma düğmesi yok" diyor. Bir savaşın meşruiyeti, başkanın yaptığı abartılı açıklamalarla değil, somut gerçeklerle inşa edilir; ne var ki Trump'ın elindeki tek şey, kendi propaganda makinesinin ürettiği abartılı rakamlar.

Trump, konuşmasında "NATO'ya trilyonlarca dolar harcadıklarını" belirterce Körfez'deki mücadelede ABD'nin NATO'dan hiçbir yardım alamadığının altını çizdi. Bu söylem, müttefikler arasında soru işaretleri yaratırken, Beyaz Saray'ın yalnızlaştığının da bir itirafı niteliğinde. Zira pek çok NATO üyesi, savaşın başından bu yana Washington'un saldırgan politika izlediğini düşünüyor. Trump'ın "müttefikler yeterli katkıyı yapmıyor" şikayeti, ABD'nin emperyal politikalarına uluslararası alanda destek bulmakta zorlandığının açık bir göstergesi.

Diğer yandan ABD kamuoyunda savaş karşıtlığı rekor seviyelere ulaşmış durumda. The Washington Post'un aktardığı son ankete göre, Amerikalıların yüzde 61'i İran savaşını bir hata olarak görüyor. Bu oran, 2006'daki Irak Savaşı'nın zirve dönemindeki hoşnutsuzlukla ve 1970'lerin başındaki Vietnam Savaşı karşıtlığıyla eşdeğer. Partizan ayrışma ise dikkat çekici: Demokratların yüzde 91'i, bağımsızların ise yüzde 71'i savaşın hata olduğunu düşünüyor. Amerikalıların yalnızca yüzde 34'ü savaşı onaylıyor. Trump'ın "sonsuz savaşları bitirme" vaadiyle seçildiği düşünülürse, bu rakamlar onun siyasi tabanı için bile bir hayal kırıklığı.

Tüm bu gelişmeler ışığında Trump ne yapıyor? Savaşı bitirmek yerine, yeni siyasi stratejiler geliştiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump İran'a karşı haziran ayına kadar sürecek bir abluka planlıyor. Ekonomik baskıyı artırarak Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedefliyor. Ateşkes görüşmeleri devam ediyor, ancak ilerleme yok denecek kadar az. Trump "erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğim" derken aslında şunu söylüyor: Ya istediğimiz koşullarda bir anlaşma elde ederiz ya da savaşı düşük yoğunluklu biçimde sürdürürüz. Bu yaklaşım, 1991 Körfez Savaşı sonrası Irak'a on yıl boyunca uygulanan ve yüzbinlerce sivilin ölümüne yol açan abluka politikalarını akla getiriyor.

Trump'ın bu saldırgan tutumunun ardında bir başka aktör daha var: İsrail. New York Times'ın aktardığına göre, istihbarat yetkilileri Başkan'ın en yakın danışmanlarının savaş öncesinde Netanyahu yönetiminin verdiği istihbarat raporlarının gerçekliğinden kuşku duyduğunu raporlamıştı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski direktörü Joe Kent, istifa mektubunda "İsrail'in örtülü kanalları kullanarak yönetimi saldırıya ikna ettiğini" iddia ederek savaşın perde arkasına ışık tuttu. Bu çerçevede İsrail, ABD'yi İran'a karşı savaşa sürükleyen kilit aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. The New Republic'in ortaya çıkardığı belgelere göre ABD Dışişleri Bakanlığı dahi Washington'un İran savaşına İsrail adına girdiğini kabul ediyor. Netanyahu hükümetinin savaş hedefleri ise çok daha radikal: İran'ın nükleer programını tamamen söküp atmak.

Trump'ın "Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" sözü, İsrail'in bölgesel hedefleriyle örtüşen bir emperyal stratejinin sadece en son ifadesidir. Sorun şu ki, savaşı başlatanlar sorunun sadece askeri yöntemle "çözülebileceğini" iddia ederken, tarih tam tersini söylüyor. Afganistan'dan Irak'a, Libya'dan Suriye'ye uzanan askeri müdahale zinciri, hiçbir zaman kalıcı barış getirmemiş, yalnızca bölgesel kaosu derinleştirmiştir.