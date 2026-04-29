Trump’ın “çöküş” yalanı: Savaşta üstünlük kuramadı, medya oyunlarına başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, İran’ın “çöküş aşamasında” olduğunu iddia ederek Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı bir an önce açmalarını talep ettiğini öne sürdü. Bu psikolojik harp hamlesi, sekiz haftadır devam eden ve hiçbir askeri hedefe ulaşılamayan savaşta Beyaz Saray’ın çaresizliğini örtbas etme girişimi olarak değerlendirilirken, Washington yönetiminin diplomatik çabaları da tümüyle çıkmaza girmiş durumda.

Psikolojik Harptan Öteye Geçemeyen İddialar

Trump, 22 Nisan’da Truth Social üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda, “İran mali açıdan çöküyor! Hürmüz Boğazı’nın derhal açılmasını istiyorlar. Nakde susamış durumdalar! Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Asker ve polis maaşlarını alamadıklarından şikayet ediyor. SOS!!!” ifadelerini kullandı. Başka bir paylaşımında ise, “İran az önce bize ‘çöküş aşamasında’ olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını (ki bence bunu başaracaklar!) çözmeye çalışırken Hürmüz Boğazı’nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar” dedi. Ancak bu iddialar, Amerikan yönetiminin sahadaki başarısızlığını ve çıkmazdaki savaşı kamuoyundan gizleme çabasından başka bir şey değildir. Zira Trump’ın öne sürdüğü gibi bir çöküş yaşanmıyor; aksine, İran uzun yıllardır süren emperyalist ablukaya ve yaptırımlara rağmen stratejik direncini korumayı başarmış bir ülkedir. ABD’nin Irak ve Afganistan’da yaptığı gibi “düşman çöküyor” propagandası, bu kez İran’ın asimetrik savaş taktikleri ve bölgesel müttefikleri karşısında işlememektedir.

Diplomatik Çıkmaz ve “Donuk Çatışma” Senaryosu

Trump’ın bu çıkışı, daha önce Pakistan’ın İslamabad kentinde planlanan dolaylı görüşmeleri tek taraflı olarak iptal etmesinin hemen ardından geldi. ABD Başkanı, özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Pakistan ziyaretini iptal ederek, görüşmelerin “çok fazla seyahat ve masraf gerektirdiğini” savundu. İptal sonrası Trump, İran’ın “çok şey teklif ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını” belirtti. El-Cezire’nin haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka kaldırılmadan herhangi bir müzakereye oturmayacaklarını net bir şekilde ifade etti. Uzmanların değerlendirmesine göre, taraflar arasındaki durum artık “soğuk savaş benzeri bir aşamaya” girmiş, fiili çatışmaların yerini “finansal yaptırımlar, savaş gemisi müdahaleleri ve müzakereler hakkında müzakereler” almıştır. Savaş, ne askeri ne de diplomatik yollarla sona erdirilebilmiş, “ne savaş, ne barış” diye tabir edilen bir çıkmaza sürüklenmiştir.

ABD İç Siyasetinde Savaş Yorgunluğu ve Tepkiler

Bu çıkmaz tablo, ABD iç siyasetinde de derin yankılar uyandırmış durumda. Kamuoyu yoklamaları, Amerikan halkının sadece üçte birinin savaşın yönetimini onayladığını gösterirken, Trump’ın kendi tabanında da giderek büyüyen bir rahatsızlık söz konusu. Eski Fox News sunucusu ve ünlü MAGA figürü Tucker Carlson, Trump’ın savaş yanlısı tutumunu “her düzeyde iğrenç” olarak nitelendirerek“ihanete uğradığını” hissettiğini söylemiş ve Trump yönetimini “herhangi bir kazanma planı olmadan savaş yürütmekle” suçlamıştır. Savaşın uzaması ve bir türlü sonuç alınamaması, özellikle genç Cumhuriyetçiler arasında ciddi bir hayal kırıklığı yaratırken, Kongre’de savaş yetkilerini sınırlandırma girişimlerinin defalarca engellenmesine rağmen, bu tür girişimlerin giderek daha fazla destek bulması dikkat çekiyor. Trump’ın kendi danışmanlarının bile itirazlarına rağmen sürdürdüğü bu savaş politikası, Beyaz Saray’daki dalkavukluk kültürünün bir başka trajik sonucudur.

Stratejik Çıkmaz: ABD Hâlâ Boğazı Açamadı

Trump’ın iddialarının aksine, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme kapasitesine sahip olduğunu ve ABD’nin bu durumu değiştirmeye gücünün yetmediğini vurguladı. Times of Israel’ın haberine göre, Pentagon’un Kongre’ye sunduğu bir raporda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) boğaza döşediği mayınları temizlemenin tam altı ay sürebileceği itiraf edildi. ABD ordusunun bölgede üç uçak gemisi savaş grubu konuşlandırmasına rağmen stratejik hedeflerine ulaşamaması, Washington’ın caydırıcılık gücünün ne kadar sınırlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Üstelik İran’ın misilleme tehditleri ve bölgesel müttefiklerinin desteğiyle bu çıkmaz daha da derinleşiyor. Bu durum, ABD emperyalizminin sınırlarını bir kez daha gözler önüne seriyor: Teknoloji, askeri harcamalar ve uluslararası koalisyonlar, kararlı bir direniş ve stratejik derinlik karşısında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Trump, savaşın başlangıcında söz verdiği gibi bir zafer kazanmaktan çok uzakta, bölgesel bir hegemonya inşa etmek yerine, yıpratıcı bir bataklığın içinde boğulmaktadır.