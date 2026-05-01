ABD yönetiminden Savaş Yetkileri Yasası’na karşı hukuki manevra

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD yönetimi, İran ile şubat ayında başlayan silahlı çatışmaların artık “sonlandığını” öne sürerek, Kongre’nin askeri operasyonlar üzerindeki denetimini fiilen devre dışı bırakmaya hazırlanıyor. Üst düzey bir yetkili, 7 Nisan’da varılan ve süresi uzatılan ateşkes hattırlatılarak, bu tarihten bu yana ABD Silahlı Kuvvetleri ile İran arasında herhangi bir karşılıklı ateş açılmadığını belirtti. Ancak bu gerekçe, bağımsız gözlemciler tarafından 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası’nı baypas etme girişimi olarak yorumlanıyor. Zira söz konusu yasa, başkanın 60 günü aşan her türlü askeri eylem için Kongre’den resmi onay almasını zorunlu kılıyor.

Trump yönetiminin, savaşın 60. gününe denk gelen Cuma gününe kadar ya yetki alması ya da çatışmaları durdurması gerekiyordu. Beyaz Saray’ın ateşkesi “sonlanma” olarak yeniden tanımlama çabası, tam da bu sürenin dolduğu noktada Kongre denetiminden kaçmanın bir yolu olarak okunuyor. Oysa muhalefet, ateşkesin savaşı hukuken bitirmediğini, yalnızca çatışmalara ara verildiğini savunuyor. Bu yorum kabul görmezse, yönetim ile Kongre arasında ciddi bir anayasal kriz yaşanması bekleniyor.

Kongre’deki tepkiler büyüyor, Cumhuriyetçilerde de bölünme var

Demokratlar, Trump’ın İran operasyonları için resmi onay alması konusunda baskılarını sürdürürken, dikkat çekici olan Cumhuriyetçi cephedeki ayrışmadır. Tahran’a yönelik geçici askeri müdahaleyi destekleyen ancak sürecin uzaması halinde Kongre denetimi isteyen çok sayıda Cumhuriyetçi milletvekili için 60 günlük sürenin dolması bir dönüm noktası oldu. Eğer Beyaz Saray’ın hukuki yorumu kabul görmez ve Cumhuriyetçilerin bir kısmı desteğini çekerse, Trump’ın bölgedeki askeri varlığı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bütçe ve yetki taleplerinin reddedilme ihtimali bulunuyor.

Bu tablo, ABD siyasetinde yalnızca bir yetki tartışmasından ibaret değil. Eleştirmenler, Trump’ın özellikle İsrail yanlısı lobilerin baskısıyla şekillenen Ortadoğu politikasının, bölgeyi kaosa sürüklediğini ve emperyalist bir savaş mantığını yeniden ürettiğini vurguluyor. Başkan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile olan yakın ilişkisi ve İran karşıtı mutabakatı, ABD içinde “süresiz savaş” endişesini artırıyor. Nitekim Vietnam Savaşı sonrası çıkarılan Savaş Yetkileri Yasası, tam da başkanların tek taraflı askeri maceralarını dizginlemek için tasarlanmıştı. Ancak Trump yönetimi, tıpkı selefleri gibi, bu yasanın ruhunu delmek için yeni yorumlar üretiyor.

Ortadoğu’da ateşkes var, hukuki savaş devam ediyor

7 Nisan’da ilan edilen iki haftalık ateşkesin uzatılmasıyla sahada sessizlik hâkim olsa da, Beyaz Saray’ın çatışmaların hukuki statüsünü “sonlanmış” olarak tanımlama girişimi, aslında bir başka cephede savaşın devam ettiğini gösteriyor. Bu manevra, ABD’nin onlarca yıldır sürdürdüğü emperyalist modelin tipik bir örneği: Kongre denetimini devre dışı bırakarak sınırsız başkanlık yetkisiyle rejim değişikliği hedefleyen operasyonlar. İsrail’in de benzer bir stratejiyle İran’a yönelik sabotaj, suikast ve tehdit kampanyalarını sürdürmesi, Batı’nın uluslararası hukuku askıya alan “müdahalecilik” anlayışının iki kanadını oluşturuyor. Trump’ın “anlaşma yapıcı” söyleminin aksine, attığı adımlar savaşı tırmandıran, katliam çağrılarını meşrulaştıran ve bölge halklarını hedef alan bir çizgi izliyor. ABD kamuoyunda artan muhalefet, sadece Demokratlardan değil, süresiz savaştan bıkan Cumhuriyetçi seçmenden de geliyor. Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteğine yönelik eleştiriler, ülke içinde “önce Amerikan çıkarları” vurgusu yapan kesimlerde bile yankı buluyor.