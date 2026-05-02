The Atlantic: ABD'nin ablukası sürdürülemez boyutta

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli The Atlantic dergisi, Hürmüz Boğazı'nda uygulanmaya çalışılan abluka stratejisine ilişkin bir analiz yayımladı. Dergide, ABD'nin bu stratejiyle "tuzak" içine düştüğü ve yıpratma savaşında inisiyatifin İran tarafında olduğu ifade edildi.

"ABD Stratejisinin Uygulanamaz Olduğu Vurgulandı"

The Atlantic'te yer alan haberde, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı ablukasını uygulamada çelişkiye düştüğü belirtildi. İran'ın boğazı yöneterek ve gemilerden geçiş ücreti alarak petrol satışını sürdürdüğü, kendi sularında gerçekleştirdiği arama ve denetimlerle egemenliğini pekiştirdiği aktarıldı. Buna karşılık ABD'nin planının fiilen uygulanamaz hale geldiği kaydedildi.

"Asimetrik Tehditlerin Donanmayı Riske Soktuğu Açıklandı"

Haberde, ABD'ye ait milyarlarca dolarlık savaş gemilerinin İran kıyılarında ciddi risk altında olduğu ifade edildi. İran'ın sürat botları, insansız hava araçları ve deniz mayınlarının, ABD donanmasının en gelişmiş teçhizatını dahi hedef alabilecek asimetrik ve düşük maliyetli tehditler olarak tanımlandığı belirtildi. Ayrıca, ABD güçlerinin gemileri denetleme veya mayın temizleme girişimlerinde sürat botlarının pususuna düşebileceği veya hava savunma füzeleriyle vurulabileceği ifade edildi.

"Yıpratma Savaşında İnisiyatifin İran'da Olduğu Kaydedildi"

The Atlantic analizinde, ABD'nin halk desteğinden yoksun bir yıpratma savaşına girdiği, İran'ın ise alternatif güzergahlar, küçük botlar ve yaptırımları delme mekanizmaları sayesinde ekonomik baskılara karşı esneklik gösterdiği aktarıldı. Bu doğrultuda ABD'nin inisiyatifi kaybettiği ve çatışmanın gidişatını belirleme gücünün İran'a geçtiği ifade edildi.