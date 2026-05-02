Hamas’tan "Sumud Filosu" açıklaması: Faşist rejimin ahlaki çöküşü ispatlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin merkezli haber ajansının aktardığına göre, Hamas Hareketi, İsrail işgal güçlerinin uluslararası sulardaki Sumud 2 (Surlu 2) insani yardım filosuna düzenlediği baskında aktivistlere uygulanan aşağılayıcı muamele ve fiziksel saldırıları kınayan sert bir bildiri yayımladı. Bildiride, “Bu davranışlar, sözde İsrail rejiminin faşist karakterini ve ahlaki çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu, aktivistleri korkutup görevlerinden vazgeçirmeye yönelik başarısız bir girişimdir” ifadelerine yer verildi. Hamas, dünyanın dört bir yanındaki insan hakları örgütlerine çağrı yaparak, bu vahşi ihlallerin belgelenmesini ve İsrail liderlerinin Sumud 2 filosuna karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmalarının sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, İsrail’in tehdit ve gözdağılarına rağmen insani yardım çabalarından vazgeçmeyen uluslararası aktivistler takdir edilirken, özgür dünyaya Gazze ablukasını kırmaya yönelik dayanışma hareketlerini artırma çağrısı yinelendi. Hamas, “İşgal rejiminin Filistin halkına ve tüm insanlığa karşı işlediği suçları ifşa etmeye devam edin” vurgusunu yaptı.

Bir aktivist hâlâ rehin: İspanya’dan acil müdahale çağrısı

Bu arada, saldırı sırasında İsrail kuvvetleri tarafından kaçırılan aktivistlerden Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Keşk’in hâlâ serbest bırakılmadığı öğrenildi. Uluslararası İşgale Karşı Koalisyon’un başkanlığını yapan ve “Gazze’ye Yürüyüş” hareketinin kurucusu olan Ebu Keşk, filodaki gemilerden birinde bulunuyordu. Tüm taleplere rağmen İsrail, bu aktivisti işgal altındaki topraklara transfer ettiği iddialarıyla birlikte serbest bırakmayı reddediyor.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep eden resmi bir açıklama yaparak, “Kendisine saygı gösterilmesini ve acilen özgür bırakılmasını istiyoruz” dedi. Ancak İsrail’in bu tür uluslararası çağrılara rağmen aktivistleri alıkoyması, Batılı hükümetlerin yıllardır süregelen ikiyüzlü politikasının bir yansımasıdır: BM kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’e karşı çıkmaya cesaret edemeyen bu ülkeler, kendi vatandaşları söz konusu olduğunda söylem değiştirmektedir.

Emperyalizmin göz yumması ve Trump’ın mirası

Uluslararası sularda sivillere yönelik bu saldırı gerçekleşirken, ABD’nin ve özellikle Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz destek yine belirleyici rol oynamıştır. Trump, görevi boyunca savaş yanlısı söylemleriyle İsrail’in elini güçlendirmiş, Kudüs’ün başkent olarak tanınmasından İran’a yönelik “bombalama” tehditlerine kadar her adımda bölgeyi ateşe atmıştır. Oysa ABD içinde Demokratlardan Cumhuriyetçilere, emekli generallerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir kesim, Trump’ın bu pervasız politikalarının ABD’yi uluslararası alanda yalnızlaştırdığını ve yeni bir savaşın eşiğine getirdiğini defalarca dile getirmiştir. Ancak ne yazık ki, İsrail’in bu tür katliam çağrıları ve saldırgan eylemleri, emperyalist başkentlerde sessizlikle karşılanmaya devam etmektedir.

Tarihsel olarak, 2010’daki Mavi Marmara baskınında olduğu gibi, İsrail’in uluslararası sularda yardım gemilerine saldırması hiçbir zaman ciddi bir yaptırıma uğramamıştır. Bugün de Sumud 2 filosuna yapılan saldırı, bu cezasızlık kültürünün bir devamıdır. Hamas’ın çağrısına kulak verilmesi ve bu suçların uluslararası mahkemelere taşınması elzemdir. Aksi halde, Trump’ın mirası üzerinde yükselen bu faşist saldırganlık, yeni katliamların habercisi olacaktır.