Amerikalıların yüzde 56’sı İran'a karşı savaşı hata olarak görüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ipsos, ABC News ve Washington Post işbirliğiyle 24-28 Nisan tarihlerinde 2 bin 560 kişiyle yapılan kapsamlı anket, ABD kamuoyunun savaş ve emperyalist müdahalelere bakışını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 61’i, ABD’nin İran’a karşı güç kullanmasını açık bir “hata” olarak nitelendirirken, sadece yüzde 36’sı bu tür bir saldırganlığı “doğru karar” olarak değerlendirdi. Bu oranlar, Beyaz Saray’ın savaş propagandalarına rağmen Amerikan halkının sağduyusunun emperyalist maceraları onaylamadığını gösteriyor. Ankette yüzde 3’lük çekimser kesim ise belirsizliğini koruyor.

Anketin en dikkat çekici bulgularından biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararlarında İsrail’in rolüne ilişkin algı oldu. Katılımcıların yüzde 52’si, yani yarısından fazlası, İsrail’in Trump üzerindeki etkisini “çok fazla” olarak tanımladı. Bu sonuç, Washington’daki siyasi çevrelerde sıkça dile getirilen “İsrail lobisinin savaş kararlarını şekillendirdiği” eleştirisini halk nezdinde doğrulayan somut bir veridir. Sadece yüzde 7’si etkiyi “çok az” görürken, yüzde 37’si “yeterli seviyede” olduğunu düşünüyor. Geri kalanlar ise bu hassas soruya yanıt vermekten kaçındı. Bu tablo, Trump’ın İsrail’e yönelik koşulsuz desteğinin -Kudüs’ün başkent olarak tanınması, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin ilhakının onaylanması ve İran’a yönelik “bombalama” çağrıları- Amerikan halkı tarafından fazlasıyla fark edildiğini ortaya koyuyor.

Barış çağrısı ve müttefik gerçeği: Emperyalizm yalnızlaşıyor

Ankete katılanların yüzde 48’i, “ABD için daha dezavantajlı olsa bile” İran ile bir barış anlaşmasının kabul edilmesi gerektiğini savundu. Bu oran, savaş yanlısı bir yönetime rağmen Amerikan halkının barışa ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Tarihsel olarak bakıldığında, Vietnam’dan Irak’a kadar her büyük ABD müdahalesinin ardından kamuoyunda oluşan “artık savaş istemiyoruz” dalgası, bugün İran karşısında da kendini gösteriyor. Trump yönetiminin “maksimum baskı” politikası, içeride giderek daha fazla sorgulanır hale gelmiştir.

Ayrıca katılımcıların yüzde 56’sı, İran’a yönelik saldırıların ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerini zayıflattığını düşünüyor. Bu bulgu, emperyalist politikaların yalnızca düşman değil, dost ülkeler nezdinde de Washington’a olan güveni sarstığını kanıtlıyor. NATO müttefiki Türkiye’den Avrupa ülkelerine, Suudi Arabistan’dan Körfez ülkelerine kadar birçok aktör, Trump’ın İsrail etkisindeki aceleci ve tek taraflı politikalarının bölgeyi savaşa sürüklediğini düşünüyor. Trump’ın savaş ve katliam çağrılarını eleştirenler sadece dışarıda değil; ABD içinde Kongre’den emekli generallere, sivil toplumdan Wall Street’e kadar geniş bir kesim, başkanın pervasız tutumunun ülkeyi yeni bir enerji krizine ve uluslararası izolasyona sürüklediği konusunda uyarıyor.