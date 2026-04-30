İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mücteba Hamenei: Bölgenin Kaderi Dış Güçlerin Değil, Halkların Elindedir

Hamenei, Fars Körfezi’nin tarih boyunca Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’yle birlikte küresel ekonomi için kritik bir güzergâh oluşturduğunu ifade etti. Bölgenin stratejik öneminin yüzyıllar boyunca çeşitli güçlerin müdahalesine açık hale geldiğini vurguladı.

“Dış Güçlerin Müdahaleleri İstikrarsızlık Getirdi”

Mesajında, Avrupalı ve Amerikalı güçlerin tarih boyunca bölgeye yönelik müdahalelerinin istikrarsızlığa yol açtığını söyleyen Hamenei, bu baskıların bölge halklarının güvenliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını dile getirdi.

“İran Halkı Tarih Boyunca Sularını Korumak İçin Bedel Ödedi”

Fars Körfezi’nin en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak İran’ın tarihsel mücadelelerine değinen Hamenei, Portekiz, Hollanda ve İngiltere’ye karşı verilen mücadelelerin 30 Nisan’ın Ulusal Körfez Günü ilan edilmesinde önemli rol oynadığını hatırlattı.

“İslam Devrimi, Dönüm Noktası Oldu”

Hamenei, İslam Devrimi’nin ardından bölgedeki yabancı güçlerin etkisinin azaldığını belirterek, son dönemde yaşanan gelişmelerin bölge halklarının “yabancı tahakkümünü reddetme” yönündeki yaklaşımını pekiştirdiğini ifade etti.

“Bölgenin İstikrarsızlığının Kaynağı Yabancı Varlığıdır”

Ayetullah Hamenei, mesajında, bölgedeki yabancı askeri varlığın istikrarı bozduğunu ileri sürerek, bölge ülkeleri için bu durumun artık açık şekilde görüldüğünü söyledi.

“Halkların Ortak Kaderi ve İşbirliği Mesajı”

Fars Körfezi ülkelerini “ortak bir kadere sahip topluluklar” olarak nitelendiren Hamenei, bölge dışı güçlerin bölge huzuruna katkı sağlayamayacağını ifade etti.

“İran’ın Bilimsel ve Stratejik Kapasitesi Milli Sermayedir”

Hamenei, İran’ın bilimsel, teknolojik ve savunma alanındaki kapasitesinin tüm halk tarafından “milli bir sermaye” olarak benimsendiğini belirtti. İran’ın kara, hava ve deniz sınırlarını korur gibi bu kazanımları da koruyacağını söyledi.

“Hürmüz Boğazı İçin Yeni Düzenlemeler”

Son bölümde, Hürmüz Boğazı’nın yeni hukuki ve yönetimsel düzenlemelerle daha güvenli bir yapıya kavuşacağını ifade eden Hamenei, bunun bölge halkları için ekonomik ve sosyal açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.