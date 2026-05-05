Diyarbakır’da Okul Yakınında Silahlı Saldırı Panik Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir ortaokul ile anaokulunun bulunduğu bölgede pompalı tüfekle çevreye ateş açılması, öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri arasında korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre saldırgan, okul çevresinde rastgele ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay sırasında öğrencilerin güvenli şekilde okul binalarına alındığı ve bazı velilerin panikle çocuklarına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Yetkililer, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirirken, bölgedeki okul çevresinde güvenlik önlemleri geçici olarak artırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, pompalı tüfekle açılan ateşin izlerini tespit etmek ve saldırının seyrini netleştirmek üzere çalışma başlattı.

Polis kaynakları, saldırganın olay yerindeki hareketlerini ve olası bağlantılarını araştırırken, saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor.

Okul çevresinde yaşanan silahlı olay, özellikle çocukların bulunduğu alanlarda güvenlik hassasiyetini yeniden gündeme taşırken, veliler bölgede daha sıkı tedbir alınması çağrısında bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın arka planına ilişkin daha ayrıntılı açıklama yapılması bekleniyor.