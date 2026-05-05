Hizbullah, Siyonist İsrail Zırhlı Birliklerini Vurdu: Saldırı Anlarına Ait Görüntüler Yayınlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’daki Hizbullah hareketi, Siyonist İsrail ordusuna ait zırhlı birliklere yönelik gerçekleştirdiği saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Hizbullah'ın askeri kanadı tarafından yayınlanan görüntülerde, sınır hattına yakın bir bölgede konuşlu İsrail zırhlı araçlarının tanksavar füzeleriyle hedef alınma anları yer aldı.

Hizbullah’ın açıklamasına göre operasyon, İsrail ordusunun son günlerde sınır çevresindeki askeri faaliyetlerine karşılık olarak düzenlendi. Paylaşılan videolarda birden fazla zırhlı aracın vurulduğu, hedeflerin isabet aldığı ve ağır hasar meydana geldiği görülüyor.

Saldırı sonrası bölgede duman yükseldiği ve İsrail birliklerinin bölgeden tahliye faaliyeti yürüttüğü anlar da görüntülere yansıdı. İsrail ordusunun olayın ardından sınır hattı boyunca ek güvenlik önlemleri aldığı, askerî devriye sayısının artırıldığı öğrenildi.

İsrail tarafından henüz saldırının bilançosuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yerel basında sınır hattında yoğun hareketlilik yaşandığı, helikopterlerin ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Sınır hattında son haftalarda artan karşılıklı saldırılar, bölgedeki güvenlik riskini yükseltmiş durumda. Uzmanlar, paylaşılan görüntülerin saldırının gerçekliğini ortaya koyduğunu ve tansiyonun daha da yükselmesini önlemek için tarafların atacağı adımların kritik olduğunu belirtiyor.