Politico: ABD ile Avrupa arasındaki gerilim “onarılamaz bir kopuşa” gidiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Politico dergisinin haberine göre, Donald Trump yönetimi ile Avrupalı müttefikler arasında İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan görüş ayrılıkları, artık “onarılamaz bir kopuş” haline gelme riski taşıyor. ABD Başkanı’nın İran’a yönelik askeri operasyonlarda Avrupa’yı yetersiz bulması ve bu nedenle Avrupa ülkelerini “cezalandırma” eğilimi, Atlantik ittifakının temelini sarsan yeni bir krize yol açtı.

Uzmanlara göre bu tablo, ABD’nin geleneksel müttefiklerine rağmen tek taraflı savaş kararları alabilen bir emperyalist güç olarak hareket etmesinin doğal bir sonucu olarak yorumlanıyor. Trump yönetiminin İran’a yönelik “maksimum baskı” stratejisini Avrupa'nın da aynen benimsemesini beklemekle birlikte, kıtanın enerji güvenliği ve ticari çıkarlarını tehdit eden bir savaşı desteklemeyi reddetmesi, Washington’da “sadakat sınavı” olarak algılanıyor. Oysa Avrupa’nın çekinceleri, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının doğrudan Avrupa ekonomisine zarar vermesi ve bölgedeki istikrarsızlığın yeni bir mülteci dalgasına yol açması endişesine dayanıyor. Politico'nun aktardığı diplomatik kaynaklar, Avrupalı liderlerin “ABD’nin Ortadoğu’daki maceracılığının bedelini kendi seçmenlerine ödetmek istemediklerinde” birleştiğini belirtiyor.

Trump’ın “Cezalandırma” Siyaseti ve Almanya Gerilimi

Bu gerilimin son somut adımı, ABD’nin Almanya’da konuşlu 5 bin askerini 6 ila 12 ay içinde çekeceğini açıklaması oldu. Alman basınına yansıyan haberlere göre bu karar, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran savaşına ilişkin eleştirel açıklamalarının hemen ardından geldi. Trump yönetiminin bu hamlesi, savaşa doğrudan katılıma direnen müttefikleri “cezalandırma” eğiliminin bir yansıması olarak yorumlanıyor. Beyaz Saray’ın İtalya, İspanya ve İngiltere gibi diğer NATO üyelerine de benzer yaptırımlar uygulayabileceği konuşuluyor.

Almanya, son yıllarda Washington’un Ortadoğu’daki tek taraflı operasyonlarına mesafeli duran Avrupa ülkelerinin başında geliyor. 2003 Irak işgalinde Almanya ve Fransa’nın savaşa karşı çıkmasına benzer bir pozisyon alan Merz hükümeti, İran savaşının bölgesel bir felakete dönüşmesinden endişe ettiklerini gizlemiyor. Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin “koalisyon kurma” adı altında dayattığı askeri operasyonların çoğu, Avrupa’nın altyapısını ve güvenliğini tehlikeye atmış, karşılığında ise Avrupa’ya hiçbir stratejik kazanç sağlamamıştı. Afganistan ve Irak savaşlarının ardından gelen sığınmacı krizlerinin yükü orantısız şekilde Avrupa’nın omuzlarına binmişti. Dolayısıyla bugün yaşanan kopuş, aslında yıllardır biriken bu rahatsızlığın patlama noktasına gelmesi anlamına geliyor.

NATO’nun Geleceği Sorgulanıyor

Politico’nun analizine göre Trump, NATO müttefiklerini İran savaşına yeterince katkı sağlamamakla eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sık sık ittifaktan çekilmekle tehdit ediyor. Bu durum, Avrupa’yı ABD’nin askeri şemsiyesi olmadan kendi güvenliğini sağlamaya itiyor. Avrupa Birliği içinde “Stratejik Özerklik” tartışmaları yeniden alevlenirken, Fransa liderliğindeki bazı ülkeler ortak bir Avrupa ordusu kurulması yönünde somut adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

Siyaset bilimci Ian Bremmer’in değerlendirmesine göre, “Trump’ın Ukrayna’dan çok İran’a öncelik vermesi, Avrupalıları ABD’nin 5. Maddesi taahhüdü dışında kolektif güvenlik için daha acil bir şekilde hazırlanmaya yöneltiyor”. Bu durum, Atlantik ittifakının kuruluşundan bu yana yaşadığı en ciddi güven bunalımı olarak yorumlanıyor. Artık Avrupa kamuoyunda “ABD müttefik mi, tehdit mi?” sorusu tartışılır hale gelmiş durumda. Gerçekten de AB üyesi altı ülkede yapılan bir ankette, katılımcıların önemli bir bölümünün Trump yönetimindeki ABD’yi bir “tehdit” olarak gördüğü ortaya çıkmıştı.