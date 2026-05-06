İranlı Uzman: Hürmüz’de Belirlenen Yeni Faaliyet Sınırları ABD’ye Karşı Stratejik Kazanım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı siyaset bilimci Rıza Sadrulhüseyni, Hürmüz Boğazı’ndaki yeni askeri ve denizcilik düzenlemelerine ilişkin değerlendirmesinde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin faaliyet alanlarını belirlemesinin bölgesel güç dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sadrulhüseyni, söz konusu adımın yalnızca askeri bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda ABD’nin Körfez ve Hürmüz hattındaki deniz baskısına karşı İran’ın elini güçlendiren stratejik bir hamle niteliği taşıdığını belirtti. Ona göre, faaliyet sınırlarının açık biçimde tanımlanması, sahadaki belirsizlikleri azaltırken İran’ın caydırıcılık kapasitesini de artırıyor.

İranlı uzman, Hürmüz Boğazı’nın enerji güvenliği ve uluslararası ticaret açısından taşıdığı kritik önem nedeniyle burada atılan her adımın doğrudan bölgesel denklem üzerinde etkili olduğunu vurguladı. ABD’nin bölgede sürdürdüğü askeri varlık ve deniz devriyelerinin uzun süredir gerilim unsuru oluşturduğunu savunan Sadrulhüseyni, yeni uygulamanın bu baskıya karşı “stratejik bir kazanım” olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Değerlendirmeler, Hürmüz Boğazı’nda son dönemde artan askeri hareketliliğin ve karşılıklı mesajların gölgesinde geldi. Uzmanlar, bölgede deniz güvenliğine ilişkin atılan adımların sadece askeri değil, ekonomik ve diplomatik sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çekiyor.