Trump’ın Hürmüz Projesi 48 Saatte Sonuç Vermedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiğini güvence altına almak için açıkladığı girişim kısa sürede tartışma konusu oldu. Projenin duyurulmasının üzerinden 48 saat geçmesine rağmen sahada herhangi bir somut değişiklik yaşanmadığı bildirildi.

İran tarafı ise söz konusu girişimin bölgedeki mevcut ateşkes düzenlemelerini ihlal edeceğini savunarak sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki askeri varlığın artırılmasının gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası denizcilik ve enerji uzmanları da projenin pratikte uygulanmasının zor olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle küresel sigorta şirketleri ile büyük denizcilik firmalarının, güvenlik ve maliyet riskleri nedeniyle yalnızca siyasi açıklamalara dayanarak operasyonel karar almayacağı ifade ediliyor.

Gözlemciler, Hürmüz Boğazı’nda ticari taşımacılığın sürdürülebilmesi için askeri girişimlerden çok uluslararası diplomatik koordinasyon ve güvenlik garantilerinin belirleyici olacağını belirtiyor. Bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasaları açısından yakından izlenmeye devam ettiği kaydediliyor.