Trump: Hürmüz’deki “Özgürlük Projesi” Operasyonundan Geri Adım Attı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda yürütülmesi planlanan ve “Özgürlük Projesi” olarak adlandırılan askeri girişimin durdurulduğunu duyurdu. Trump, kararın İran’ın sert tepkisi ve bölge ülkelerinden gelen diplomatik mesajların ardından alındığını belirtti.

Washington yönetimi daha önce Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlama ve ticari gemi trafiğini koruma gerekçesiyle yeni bir askeri girişim üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak son gelişmelerin ardından operasyonun askıya alındığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklara göre Körfez’deki bazı ülkeler, bölgede yeni bir askeri gerilimin enerji sevkiyatı ve ticaret yolları üzerinde ciddi riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle gerilimin tırmanmasını önleyecek diplomatik kanalların devreye girdiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçit olduğunu hatırlatarak, bölgede yaşanabilecek herhangi bir askeri tırmanışın dünya enerji piyasaları üzerinde geniş etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Kararın, Washington’un kısa vadede askeri seçenek yerine diplomatik süreci önceleyebileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.