  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Önemli Haberler

ABD, İran’ın Mesajının Ardından Hürmüz’deki “Özgürlük Projesi” Operasyonunu Durdurdu

6 Mayıs 2026 - 16:17
News ID: 1810723
ABD, İran’ın Mesajının Ardından Hürmüz’deki “Özgürlük Projesi” Operasyonunu Durdurdu

İran’ın ilettiği mesajın ardından ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda yürüttüğü “Özgürlük Projesi” operasyonunu kısa sürede durdurduğu, gelişmenin Washington’da ilgili planların geri çekilmesine yol açtığı bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’ndaki askeri hareketlilikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran’ın Washington’a ilettiği mesajın ardından ABD’nin bölgede başlattığı “Özgürlük Projesi” adlı operasyonu durdurduğu açıklandı. Bölgedeki kaynaklara göre karar, mesajın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda kısa sürede alındı.

Operasyonun durdurulması, ABD’nin Hürmüz’de uygulamayı planladığı bazı askeri düzenlemelerin de geri çekilmesine neden oldu. Yetkililer, durdurma kararının bölgedeki genel güvenlik durumu ve diplomatik temasların seyrine göre şekillendiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir hat olarak biliniyor. Bu nedenle bölgede atılan her adım, uluslararası güvenlik çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD’nin operasyonu askıya alması, son dönemde artan gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Washington ve Tahran arasında mesaj trafiğinin sürdüğü kaydedilirken, operasyonun geleceğine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha