Türkiye‑İran Ticareti Yılın İlk İki Ayında 918 Milyon Dolara Ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret verileri, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin yılın ilk aylarında hareketli seyrettiğini ortaya koydu. Verilere göre iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi yılın ilk iki ayında 918 milyon dolara ulaştı.

Açıklanan rakamlar, enerji, sanayi ürünleri ve sınır ticaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’nin İran’dan yaptığı ithalatın büyük bölümünü enerji ürünleri oluştururken, Türkiye’den İran’a yapılan ihracatta ise sanayi malları ve çeşitli tüketim ürünleri öne çıkıyor.

Ekonomi çevreleri, Türkiye ile İran arasındaki ticaretin bölgesel jeopolitik gelişmelere rağmen sürdüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlara göre kara sınırı, lojistik ağlar ve karşılıklı ekonomik ihtiyaçlar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin devamlılığını destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Ankara ve Tahran yönetimleri daha önce yaptıkları açıklamalarda ikili ticaret hacmini orta vadede daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bu kapsamda sınır ticareti, enerji iş birliği ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi gibi alanlarda yeni adımların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.