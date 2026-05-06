ABD Kongresi’nde İsrail’in Nükleer Programı Tartışması: 30 Demokrat Açıklama Talep Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD siyasetinde İsrail’e yönelik eleştiriler yeni bir boyuta taşındı. Temsilciler Meclisi’nden 30 Demokrat milletvekili, Beyaz Saray yönetimine gönderdikleri mektupta, İsrail’in nükleer silah programına ilişkin daha fazla şeffaflık talebinde bulundu. Mektupta yalnızca teknik ayrıntıların açıklanması değil, programın varlığının da resmi olarak tanınması istendi.

Söz konusu girişim, Washington’da yaklaşık altmış yıldır süregelen “stratejik belirsizlik” politikasına yönelik nadir ve açık bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. ABD yönetimleri geleneksel olarak İsrail’in nükleer kapasitesi konusunda açık bir teyit ya da ret açıklamasında bulunmamış, bu konuyu diplomatik dengeler çerçevesinde ele almıştı.

Demokrat üyeler ise küresel nükleer silahsızlanma politikalarının tutarlılığı açısından bu yaklaşımın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Bazı vekiller, ABD’nin diğer ülkelerin nükleer programlarına karşı sert tutum alırken İsrail konusundaki sessizliğinin çifte standart algısı oluşturduğunu ifade ediyor.

Beyaz Saray’dan henüz resmi bir yanıt gelmezken, söz konusu çağrının ABD‑İsrail ilişkilerinde yeni bir tartışma başlatabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, girişimin kısa vadede politika değişikliğine yol açmasının zor olduğunu ancak Kongre içindeki dengelerde ve kamuoyu tartışmalarında önemli bir kırılmaya işaret ettiğini değerlendiriyor.