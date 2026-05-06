Pakistan’dan İran‑ABD Müzakereleri Açıklaması: “Kayda Değer İlerleme Var”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin yaptığı açıklamada müzakerelerde “kayda değer bir ilerleme” kaydedildiğini söyledi. Dar, İslamabad yönetiminin gerilimin düşürülmesi ve tarafların yeniden masaya oturması için aktif diplomatik çaba yürüttüğünü ifade etti.

Dar, Pakistan’ın hem bölgesel istikrar hem de küresel güvenlik açısından İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasını öncelikli gördüğünü vurguladı. Bu çerçevede çeşitli diplomatik kanallar aracılığıyla temasların sürdüğünü belirten Dar, ateşkes ortamının oluşturulmasının müzakerelerin ilerlemesi için kritik olduğunu dile getirdi.

Diplomatik kaynaklara göre Pakistan son haftalarda hem Tahran hem de Washington ile temaslarını yoğunlaştırdı. İslamabad yönetimi, özellikle Orta Doğu’daki gerilimin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi için arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu da ifade ediyor.

Uzmanlar ise Pakistan’ın bu süreçte devreye girmesinin, bölgedeki Müslüman ülkeler arasında diplomatik koordinasyonu artırabileceğini ve gerilimin kontrol altına alınmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Tarafların müzakere kanallarını açık tutmasının önümüzdeki dönemde kritik öneme sahip olacağı değerlendiriliyor.