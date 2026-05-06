Tesnim’den “#Trump_Check” Bölümü: Trump’ın Açıklamaları İncelenecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalarda öne sürdüğü iddiaları mercek altına almak için yeni bir medya girişimi başlattı. Ajans, “#Trump_Check” adı verilen bölümde Trump’ın konuşmaları ve kamuoyuna yaptığı açıklamaların doğruluğunu inceleyeceğini açıkladı.

Tesnim tarafından yapılan duyuruda, yeni bölümde Trump’ın özellikle dış politika, güvenlik ve ekonomi konularındaki iddialarının resmi veriler, uluslararası raporlar ve uzman görüşleriyle karşılaştırılacağı belirtildi. Amaçlarının kamuoyuna daha şeffaf ve doğrulanmış bilgi sunmak olduğu ifade edildi.

Ajans yetkilileri, küresel ölçekte siyasi liderlerin açıklamalarının giderek daha fazla tartışma yarattığını ve bu nedenle doğrulama gazeteciliğinin önem kazandığını vurguladı. Bu kapsamda “#Trump_Check” bölümünde düzenli analiz ve inceleme dosyalarının yayımlanacağı bildirildi.

Medya gözlemcileri ise bu girişimin uluslararası siyasi söylemlerin doğrulanmasına yönelik artan eğilimin bir parçası olduğunu değerlendiriyor. Son yıllarda birçok medya kuruluşu, kamuoyuna sunulan iddiaları inceleyen özel doğrulama bölümleri oluşturmuş durumda.