İsrail Medyası: Hürmüz Operasyonunun İptalinde Askeri Yetersizlik ve Teknik Riskler Etkili Oldu

6 Mayıs 2026 - 18:03
News ID: 1810816
ABD Başkanı’nın müzakerelerde ilerleme sağlandığı gerekçesiyle Hürmüz operasyonunu iptal ettiğini açıklamasının ardından, İsrail medyası kararı “geri adım” olarak değerlendirerek, iptalin arkasında askeri yetersizlikler ve ciddi teknik risklerin bulunduğunu yazdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı’nın, İran ile yürütülen müzakerelerde belirli bir aşama kaydedildiğini belirterek Hürmüz Boğazı’na yönelik planlanan operasyonun iptal edildiğini açıklaması, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerde, Washington’un bu kararı diplomatik bir tercih olarak sunsa da, asıl nedenin operasyonel kapasite eksikliği ve sahadaki teknik riskler olduğu öne sürüldü.

Haberlere göre Hürmüz gibi stratejik ve dar bir su yolunda askeri müdahalede bulunmanın yüksek maliyetli ve öngörülemez sonuçlar doğurabileceği, ABD ordusunun da bu tablo karşısında temkinli davrandığı ifade edildi. İsrail’de bazı yorumcular, operasyonun iptal edilmesini yalnızca diplomatik bir manevra değil, aynı zamanda caydırıcılık açısından zayıflık göstergesi olarak değerlendirdi.

Analizlerde, Hürmüz Boğazı’nın İran’ın savunma stratejisinde merkezi bir yer tuttuğu ve burada yaşanacak olası bir çatışmanın kısa sürede bölgesel bir krize dönüşebileceği vurgulandı. Bu nedenle operasyonun teknik açıdan son derece karmaşık olduğu, deniz trafiği, mayın tehdidi, füze kapasitesi ve enerji sevkiyatına etkiler gibi çok sayıda risk barındırdığı kaydedildi.

Kararın ardından Washington’un diplomatik süreci önceleyen bir çizgiye yöneldiği değerlendirilirken, İsrail medyasında ABD’nin bölgedeki kararlılığına ilişkin soru işaretlerinin arttığı görülüyor. Bölgedeki gelişmelerin bundan sonraki seyrinin ise müzakerelerin somut sonuç üretip üretmeyeceğine bağlı olacağı belirtiliyor.

