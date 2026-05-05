Orgeneral Hatemi’den açık mesaj: Her karış su nişangâhımızda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emir Hatemi, Hürmüz Boğazı bölgesinin güvenliğinin İran için bir “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek, Amerikan destroyerlerinin radarlarını kapatarak gizlice yaklaşma girişimine verilen yanıtın “ateş” olduğunu açıkladı. Orgeneral Hatemi, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, “İran evlatları Basra Körfezi’nin bekçi gözleridir. Bu suların her karışı, bizim irademizin menzili içindedir” ifadelerini kullandı. Hatemi’nin bu çıkışı, ABD savaş gemilerinin daha önce İran ordusu tarafından uyarı ateşiyle püskürtülmesinin ardından gelen en üst düzey askerî uyarı oldu.

Ordunun bu kararlı duruşu, İran Meclisi’nde görüşülen “Hürmüz’ün Stratejik Yönetimi” yasa tasarısı ve Devrim Muhafızları’nın “protokollerimize uymayan gemiler güçle durdurulacaktır” uyarısıyla da örtüşüyor. Uzmanlara göre, Orgeneral Hatemi’nin “her karış su nişangâhımızda” çıkışı, Tahran’ın artık sadece bir boğaz güvenliğinden değil, bölgedeki emperyalist güçlerin denklem dışı bırakıldığı yeni bir güvenlik mimarisinden bahsettiğini gösteriyor. Trump yönetiminin “Özgürlük Projesi” adıyla bölgeye 15 bin asker yığdığı hatırlanırsa, İran ordusunun bu tepkisi, Amerikan savaş gemilerinin artık bu sularda istediği gibi dolaşamayacağının ilanıdır.

ABD içinde, Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sorgulandığı bir ortamda (Cumhuriyetçi seçmen desteği son bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi), Orgeneral Hatemi’nin “radarları söndürüp sessizce yaklaşma oyununu bozduk” vurgusu, Washington’ın bu bölgede artık ne askerî bir sürpriz ne de psikolojik bir üstünlük kurabileceğini gösteriyor. Tarihsel olarak ABD’nin “özgürlük”, “insani müdahale” gibi sloganlarla bölgeye yaptığı her müdahalenin yıkımla sonuçlandığı bilinirken, İran ordusunun bu net uyarısı, bu kez oynanan oyunun farklı biteceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.