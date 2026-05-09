Körfez’de Şok İddia: BAE, Arap Birliği Üyeliğinden Çekilmeye Hazırlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili dikkat çekici iddialar uluslararası diplomasi kulislerinde konuşulmaya başlandı. Daha önce Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğini sonlandıran BAE’nin, bu kez de Arap Birliği’nden ayrılma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Resmi olmayan kaynaklardan sızan bu bilgiler, bölgede geniş çaplı tartışmaları beraberinde getirdi.

Bu iddiaların doğrulanması halinde, BAE’nin bölgesel politikasında köklü bir değişikliğe gittiği ve kendi çıkarları doğrultusunda çok daha bağımsız bir yol haritası çizdiği yorumları güçlenecek. BAE’nin son dönemde attığı adımlar, Abu Dabi yönetiminin geleneksel ittifaklarını yeniden gözden geçirdiği ve ekonomik ile stratejik hedeflerine daha uygun platformlara yöneldiği şeklinde değerlendiriliyor.

Arap Birliği’nden olası bir ayrılığın, Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri ve genel olarak Arap dünyasındaki güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu. Henüz BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan veya resmi kanallardan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, gelişmelerin dikkatle takip edildiği belirtiliyor.