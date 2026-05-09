Bahreyn Rejiminden Şii Âlimlere Utanç Verici Operasyon: Evlerine Baskın, Sokaklarda Tevkif

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İnsan hakları kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bahreyn iç güvenlik güçleri özellikle Şii toplumun yoğun yaşadığı bölgelerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda evler basıldı, çok sayıda din adamı ve toplum lideri gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, gözaltılar sırasında âlimlere yönelik fiziksel müdahale ve hakaret içeren söylemler kullanıldı. Tutuklanan isimlerin kimliklerinin gizli tutulduğu, ailelerinin ise avukat ve yakınlarıyla görüştürülmediği belirtiliyor.

Muhalif çevreler, bu baskınların Bahreyn rejiminin Şii nüfusu sindirme politikasının bir parçası olduğunu vurguluyor. Rejim, resmi açıklamalarında konuya ilişkin henüz bir teyit ya da yalanlama yapmış değil.

Ancak bölge uzmanları, özellikle son dönemde İran öncülüğündeki direniş ekseninin bölgesel başarıları karşısında Manama yönetiminin baskıyı artırdığına dikkat çekiyor. Bugüne kadar rejim tarafından benzer yöntemlerle tutuklanan birçok din adamının uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığı biliniyor.

Operasyonların hedefinde özellikle cuma hutbelerinde eleştirel ifadeler kullanan, sosyal medyada aktif olan veya halk arasında saygınlığı yüksek isimlerin olduğu ifade ediliyor. Gözaltına alınan âlimlerin nerede tutulduğu ve kendilerine yöneltilen suçlamaların ne olduğu ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.