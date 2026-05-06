Arakçi–Wang Yi Görüşmesi: İran ve Çin Bölgesel Güvenlikte Stratejik Eşgüdümü Artırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pekin ziyareti kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geleceğine ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde yapılması nedeniyle diplomatik çevrelerin dikkatini çekti.

Diplomatik kaynaklara göre taraflar, özellikle enerji arz güvenliği, ticaret koridorlarının istikrarı ve bölgesel çatışmaların etkileri üzerinde durdu. Çin’in İran ile uzun vadeli ekonomik ve güvenlik işbirliğini sürdürme isteğini yeniden teyit ettiği, İran’ın ise bölgesel istikrar için Çin’in daha görünür bir rol üstlenmesinden memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımını artırmaya yönelik mekanizmalar, altyapı projeleri ve enerji yatırımları üzerinde ilerleme beklentisi dile getirildi. Taraflar, güvenlik alanındaki eşgüdümü artırma ve çeşitli bölgesel platformlarda daha yakın koordinasyon sağlama konusunda mutabık kaldı.

Arakçi’nin Pekin temaslarının, iki ülke arasındaki “kapsamlı stratejik ortaklık” çerçevesinin güncellenmesi ve mevcut bölgesel gerilimlere yönelik ortak tutumların güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor. İki bakanın görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, ikili ilişkilerin “uzun vadeli, istikrarlı ve karşılıklı çıkar temelinde” ilerlemeye devam edeceği vurgulandı.