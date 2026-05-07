TGB Lideri Çetin’den ODTÜ’de Bayrak Saldırısına Sert Tepki: Üniversite Yönetimi Terörle İşbirliği Yapıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenliği’nde Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik yaşanan saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Çetin, saldırının yalnızca öğrencilere değil, Türk milletinin değerlerine yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

ODTÜ’de yaşanan olayda, vatansever öğrencilerin açtığı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen şiddetli müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Çetin, “Üniversite yönetimi terör iltisaklı gruplara karşı herhangi bir caydırıcılık göstermiyor; aksine bu gruplara taviz veriyor” ifadelerini kullandı.

Çetin, söz konusu saldırının üniversitelerdeki ideolojik kutuplaşmanın ve terör yanlısı çevrelerin etkinliğinin artmasının bir göstergesi olduğunu belirterek vatansever gençlere seslendi: “Bayrağımızı her zamankinden daha yukarıda dalgalandırmalıyız, haklı duruşumuzu sonuna kadar savunmalıyız.”

TGB lideri açıklamasında, bu tür olayların önü alınmadığı sürece üniversitelerin Türkiye’nin geleceği için bir tehdit kaynağı olmaya devam edeceğini savundu. Ayrıca yetkilileri, akademik özgürlük ve güvenlik adına daha güçlü önlemler almaya çağırdı.

ODTÜ yönetimi ve yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda öğrenci gruplarının yaşananlara tepki gösterdiği gözlemleniyor.